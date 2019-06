Stefano smentisce con ironia la gravidanza della Rodriguez | ' Io e Belen non siamo incinti'

Belen Rodriguez incinta di una bambina? Stefano De Martino smentisce - ma aggiunge : “Lavori in corso” : Ormai da settimane impazza il gossip su un secondo figlio in arrivo per la coppia Belen/De Martino: si mormora che la showgirl sarebbe incinta di una sorellina per Santiago. Cosa c'è di vero? Nulla, stando a quanto dice finalmente il conduttore e ballerino, che però conferma l'intenzione di avere un bebè: "Ci siamo lavorando".Continua a leggere

Gossip Uomini e Donne - Stefano Torrese smentisce Pamela : 'Ha raccontato cose assurde' : Sebbene il Trono Over di Uomini e Donne sia in vacanza da circa un mese, i telespettatori del programma possono comunque restare aggiornati sulle vicende dei suoi protagonisti grazie al tabloid dedicato alla trasmissione e ai social network. Una coppia, in particolare, sta continuando a far parlare di sé, chiamando in causa la rottura avvenuta in seguito alle dichiarazioni di una collega. I due ex fidanzati sono Stefano Torrese e Pamela ...