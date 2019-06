retemeteoamatori

(Di martedì 25 giugno 2019) Questa sezione vi permetterà di consultare i bollettini sulledipubblicati dal Ministero della Salute. I Colori indicano il Livello di Rischio per la salute della popolazione, tenendo conto delle condizionirologiche previste. Il Livello 0 Colore Verde rappresenta condizionirologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione.Il Livello 1 Colore Giallo di pre-allerta indica condizionirologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute. Il Livello 2 Colore Arancione indica condizionirologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.Il Livello 3 Colore Rosso indica condizioni di ...

Noovyis : Un nuovo post (Speciale Meteo – Ondate di Calore) è stato pubblicato su Playhitmusic - - zazoomnews : Previsioni Meteo terribili il Friuli Venezia Giulia avvia un monitoraggio speciale contro il caldo - #Previsioni… - zazoomblog : Previsioni Meteo terribili il Friuli Venezia Giulia avvia un monitoraggio speciale contro il caldo - #Previsioni… -