Respinto il ricorso della Sea Watch alla Corte Ue | Salvini | Non sbarcano neanche a

Sea Watch - Respinto il ricorso alla Corte di Strasburgo. I migranti : “Siamo esausti - fateci scendere” : È stato respinto, fa sapere il Viminale, il ricorso presentato dai migranti soccorsi sulla Sea Watch alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per chiedere all’Italia di consentire lo sbarco. I migranti si erano rivolti a Strasburgo con una richiesta di «misure provvisorie» per chiedere al nostro Paese di consentire lo sbarco. Questa matti...

VIDEO F1 - Ferrari e ricorso Respinto : una porta sbattuta in faccia : Oggi la Ferrari si è vista respingere l’istanza di revisione presentata in merito alla penalità inflitta a Sebastian Vettel in occasione del GP del Canada. Una vera e propria porta sbattura in faccia al Cavallino Rampante che ha generato diversi malumori. Di seguito il VIDEO del servizio dedicato a Sky in merito alla vicenda. VIDEO ricorso respinto, porta IN faccia ALLA Ferrari: Clicca qui per mettere “Mi ...

Champions League – Squalifica Neymar : Respinto il ricorso del PSG - il brasiliano salta tre turni : Non c’è pace per Neymar: confermati i tre turni di Squalifica, il brasiliano salta tre match di Champions League Niente da fare per Neymar: la Corte d’Appello UEFA ha deciso di respingere il ricorso presentato dal PSG, confermando dunque le tre giornate di Squalifica del calciatore brasiliano. Neymar, dunque, salterà le prime tre gare di Champions League a causa degli insulti che aveva rivolto all’arbitro nella sfida col ...

Sea Watch - il Tar del Lazio ha Respinto il ricorso contro il divieto di sbarco previsto dal dl Sicurezza bis : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Sea Watch per contestare il divieto di ingresso in acque territoriali e il no allo sbarco della Sea Watch 3 che si trova a sud di Lampedusa con a bordo 43 migranti soccorsi una settimana fa. Lo fa sapere il Viminale. L'articolo Sea Watch, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro il divieto di sbarco previsto dal dl Sicurezza bis proviene da Il Fatto Quotidiano.