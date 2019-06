Pistoia | rubano un' ambulanza e scappano a piedi | poi il video | ' Chiamate il 118 | ninonino'

Pistoia : giovani rubano ambulanza - sfrecciano in strada e postano video online : Il gruppo ha scassinato il cancello della rimessa in cui si trovavano i mezzi di soccorso e ha rubato un'ambulanza. Col mezzo i ragazzi hanno sfrecciato per le strade cittadine filmandosi e postando il video online prima di abbandonare il mezzo al centro della carreggiata. Sul caso stanno indagando i carabinieri.Continua a leggere