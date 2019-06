?Olimpiadi | M5S a Salvini | «Per lui i Giochi a Roma erano una follia»

Olimpiadi - M5s ricorda quando Salvini era contrario e diceva : “Sono follia”. I 5stelle lombardi rimuovono post su “vittoria” : Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stelle ricorda come a suo tempo anche Matteo Salvini, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortemente contrario alla candidatura della ...

Olimpiadi 2026 - Matteo Renzi : “Siamo tutti contenti - ma impressiona entusiasmo di M5s e Salvini” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, esulta per l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026 a Milano e Cortina, ma non risparmia critiche al Movimento 5 Stelle e al leader della Lega, Matteo Salvini: "Tuttavia, lasciando da parte il cambio di posizione di Salvini e dei 5 Stelle, oggi è il momento di essere felici", conclude Renzi.Continua a leggere

Olimpiadi 2026 - M5s ricorda a Salvini : “Eri contro i Giochi a Roma”. I Cinquestelle lombardi rimuovono post su “vittoria” : Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stelle ricorda come a suo tempo anche Matteo Salvini, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortemente contrario alla candidatura della ...

Olimpiadi invernali 2026 - Renzi ne ha per tutti : “Salvini non ha idee - va a convenienza. E sul M5S…” : L’ex premier ha attaccato duramente Salvini e il Movimento 5 Stelle, salvo poi applaudire l’operato di Giovanni Malagò Ieri è stato il momento della soddisfazione e del trionfo, oggi quello delle polemiche e delle frecciatine, per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato. La politica sa bene come utilizzare a proprio vantaggio l’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi invernali del 2026, sfruttando ...

Olimpiadi INVERNALI 2026 A MILANO-CORTINA/ Nord e Sala battono M5s - no-Tav e spread : Con 47 voti a 34, Milano e Cortina si sono aggiudicate le OLIMPIADI INVERNALI 2026. Vincono il Nord, Giorgetti, Sala; M5s grande sconfitto

Lega si prende meriti per Olimpiadi e spinge su autonomia-flat tax. M5s : “Ci dica dove trovare i soldi” : "Anche al governo c'era qualcuno che ci credeva di piu' e qualcuno che ci credeva di meno. Pero' l'importante e' il risultato". Salvini non affonda il colpo contro il Movimento 5 stelle ma nella Lega si ricorda come sia stato il partito di via Bellerio - e in primis Giorgetti - ad essersi intestato la partita sulle Olimpiadi. "Il governo, fortunatamente, con un po' di fatica, e' arrivato" a rispondere alle esigenze dei territori, ha sottolineato ...