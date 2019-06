ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Ancora nessuna notizia di Mohamed, ildal pomeriggio di lunedì neldi, in provincia di Teramo. Il ragazzino si eradalla costa su uninsieme a un amico nonostante ilmolto mosso e la bandiera rossa. Il gonfiabile si è ribaltato e l’amico dopo un po’ è riuscito a tornare a riva, mentre ilnon ha superato la forza della corrente. Secondo il giornale ilCapoluogo.it, il giovane – studente delle medie a Teramo – non sapeva nuotare. Dal pomeriggio di ieri sono scattate le ricerche coordinate dalla Guardia Costiera, concentrate in particolare nella zona dei moli del porto della cittadina abruzzese: in volo si è alzato anche un elicottero per cercare sia insia sulla costa. Ininvece sono impegnate le motovedette della Capitaneria, i vigili del fuoco, personale dei soccorsi speciali della Croce ...

MediasetTgcom24 : Giulianova, disperso in mare 15enne allontanatosi con materassino #teramo - interrisnews : I due adolescenti si erano allontanati con un #materassino. - Cascavel47 : Giulianova, 15enne disperso in mare: si era allontanato col materassino -