Cyberpunk 2077 | disponibile un nuovo tema dinamico gratis per PS4

Cyberpunk 2077 riceverà un gioco di ruolo cartaceo che fungerà da prequel : Se anche voi siete impazienti di mettere le mani su Cyberpunk 2077, allora forse sarete interessati anche a Cyberpunk Red, un vero e proprio prequel del videogioco in forma di gioco di ruolo cartaceo (pensate a Dungeons & Dragons).Come riporta Polygon, si tratta dell'ultima versione del gioco di ruolo cartaceo originale (Cyberpunk 2020) e sarà mostrato per la prima volta durante il Gen Con, il più importante evento a tema giochi da tavolo ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED starebbe pensando a una modalità New Game Plus : Paweł Sasko di CDPR ha risposto ad alcune domande su Twitter riguardo l'attesissimo Cyberpunk 2077.Innanzitutto, come già vi abbiamo riportato, lo sviluppatore ha confermato che le relazioni amorose saranno presenti e saranno simili a quelle The Witcher 3. Paweł Sasko ha poi suggerito che la modalità New Game Plus potrebbe essere introdotta in Cyberpunk 2077, segnala IGN.Leggi altro...

Cyberpunk 2077 : ecco a voi Sasquatch - leader degli Animals : Cyberpunk 2077 sta per arrivare e c'è da dire che gli sviluppatori si stanno impegnando per rendere l'attesa piena di sorprese. CD Projeckt Red ha infatti presentato un nuovo personaggio del vasto universo del gioco, possiamo infatti fare conoscenza con Sasquatch, il capo della banda degli Animals.Come possiamo vedere su Twitter, la donna non ha un'aria particolarmente affettuosa, e si mostra nell'artwork con un fisico nerboruto e una ...

Cyberpunk 2077 non avrà un sistema per determinare se le scelte saranno giuste o sbagliate : Molti giochi nel corso del tempo sono stati sviluppati tenendo conto delle scelte morali: il giocatore poteva decidere se intraprendere una serie di scelte buone o cattive che poi si ripercuotevano sul finale della storia.Sappiamo che anche Cyberpunk 2077 avrà una serie di finali multipli diversi, ma tuttavia non sarà presente un vero e proprio sistema morale: in parole povere non ci saranno scelte giuste o sbagliate.Attraverso GamingBolt, il ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli da CD Projekt Red : Uno dei titoli più attesi di questa generazione è sicuramente Cyberpunk 2077, il quale sarà disponibile dal 16 Aprile 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Quest’oggi vogliamo condividere con voi numerosi dettagli divulgati da CD Projekt Red in quest’ultimo periodo. Nuovi dettagli per Cyberpunk 2077 In Cyberpunk 2077 avrete storie preimpostate a disposizione, a seconda della storia scelta muterete anche il Gameplay, come ...

Cyberpunk 2077 : le relazioni amorose saranno simili a quelle di The Witcher 3 : Anche in Cyberpunk 2077 potremo vivere le nostre personalissime storie d'amore e come riporta Gamerant queste avranno le medesime meccaniche a cui ci ha abituati The Witcher 3.CD Projekt RED ha infatti dichiarato, tramite il Quest Designer Paweł Sasko, che le storie d'amore di Cyberpunk 2077 saranno simili per funzionamento a quanto visto in The Witcher 3, per cui possiamo benissimo aspettarci svariate sequenze di sotto-trame per un ...

Cyberpunk 2077 : le storie d'amore saranno come quelle in The Witcher 3 : Anche in Cyberpunk 2077 potremo vivere le nostre personalissime storie d'amore, e come riporta Gamerant queste avranno le medesime meccaniche a cui ci ha abituati The Witcher 3.CD Projekt RED ha infatti dichiarato, tramite il Quest Designer Paweł Sasko, che le storie d'amore di Cyberpunk 2077 saranno simili a come funzionano in The Witcher 3, per cui possiamo benissimo aspettarci svariate sequenze di sotto-trama per un personaggi odi cui ci ...

Cyberpunk 2077 : multiplayer - next-gen e Keanu Reeves - intervista : Con, probabilmente, meno competizione rispetto agli scorsi anni, Cyberpunk 2077 ha di nuovo rubato i riflettori all'E3 2019. La sua presenza all'evento di Los Angeles, durante la conferenza Xbox, è stata impreziosita dalla rivelazione della data di uscita (ben più vicina di quanto si pensasse) e, ovviamente, dalla presenza di Keanu Reeves. In aggiunta a questo, comunque, il nuovo RPG di CD Projekt RED è riuscito ancora a impressionare tutti con ...

CD Projekt : Keanu Reeves è stata una scelta naturale per Cyberpunk 2077 : L'apparizione di Keanu Reeves sul palcoscenico dell'E3 ha lasciato decisamente il segno. A distanza di quasi due settimane dalla kermesse losangelina, in rete riverbera ancora il nome del celebre attore, e come ben sappiamo egli stesso sarà nei panni di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, riporta PlayStationlifestyle.In occasione di un'intervista con GameIndustry.biz, il quest director Mateusz Tomaszkiewicz ha parlato della loro decisione di ...

Cyberpunk 2077 non punta solo sulla storia - tante attività collaterali pronte a prendere vita : Tra i dominatori assoluti dell'E3 2019 non si può non citare per forza di cose Cyberpunk 2077. Il titolo sviluppato da CD Projekt RED era chiaramente uno degli osservati speciali durante le fiera californiana, e non ha mancato di presentarsi all'appuntamento con i videogiocatori e con la stampa specializzata indossando l'abito delle grandi occasioni. E tra prove muscolari sul palco del Convention Center (con presenza nientemeno che di Keanu ...

Cyberpunk 2077 : il punto di partenza del personaggio cambierà in base alle vostre scelte iniziali : Anche se la storia di Cyberpunk 2077 si svolgerà prevalentemente all'interno di Night City, non tutti i giocatori partiranno dallo stesso punto.Secondo lo sviluppatore del gioco, Pawel Sasko, come riporta Segment Next, avrete una serie di diversi punti di inizio che varieranno in base alle vostre scelte iniziali. Sasko non ha voluto svelare ulteriori dettagli, ma quello che abbiamo capito è che ogni classe a disposizione avrà a quanto pare uno ...

Cyberpunk 2077 : la pressione per CD Projekt RED funge da stimolo per tutti i dipendenti : Per due anni di fila, Cyberpunk 2077 ha dominato il palco dell'E3 e non ci vuole molto a capire che la copertura mediatica di quest'ultimo evento ha superato tutti i giochi presentati durante la kermesse losangelina.Attraverso GamesIndustry, il quest director di CD Projekt RED, Mateusz Tomaszkiewicz, ha parlato dello sviluppo del gioco e dei dipendenti che hanno reso possibile tutto questo."Siamo eccitati di sapere che così tanta gente non vede ...

Cyberpunk 2077 riceverà grandi espansioni come The Witcher 3 : CD Projekt Red ha confermato che il suo prossimo RPG Cyberpunk 2077 riceverà probabilmente più espansioni post-lancio, riporta VG247.com.In un'intervista con Prima Games, l'UI Coordinator di CD Projekt Red Alvin Liu ha dichiarato: "stiamo parlando di espansioni in futuro. Vogliamo assicurarci che tutto sia completo, ma vogliamo anche creare mondi aperti". Liu fa un chiaro riferimento alle espansioni di The Witcher 3, aggiungendo "penso che ...

Mike Pondsmith risponde alle critiche sulla rappresentazione delle minoranze etniche in Cyberpunk 2077 : Mike Pondsmith è il creatore di Cyberpunk 2020, gioco di ruolo cartaceo da cui Cyberpunk 2077 è tratto, ed è dovuto intervenire a sedare alcune polemiche che stavano imperversando negli scorsi giorni attorno all'attesissimo titolo sviluppato da CD Projekt RED.Come riporta Nichegamer, molte persone hanno manifestato la loro perplessità in merito a come sarebbero state rappresentate le minoranze etniche nel gioco. Il tutto sarebbe partito da un ...