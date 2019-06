Temptation | al via oggi 24 giugno | tra le coppie anche Jessica e Andrea

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019)24in prima serata su Canale 5, prenderà il via la sesta edizione diIsland, il reality delle tentazioni ideato e prodotto da Maria De Filippi, che mette alla prova la forza dei sentimenti delle seidi fidanzati in gioco.quest'anno la conduzione è affidata a Filippo Bisciglia il quale, già nel corso della puntata di questa sera, si troverà di fronte ad una coppia in crisi. Stando alle indiscrezioni infatti, pare che una delle fidanzate, abbia perso la testa per uno dei single del villaggio a poche ore dall'inizio delle registrazioni. Per scoprire di chi si tratta, non resta che attendere la messa in onda della puntata di questa sera. Tra le seiin giocoquella formata dae chissà se saranno proprio loro i protagonisti di questo clamoroso colpo di scena.Island,24la prima puntata: subito un falò ...

