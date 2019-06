Taranto | gli effetti a breve termine dell’inquinamento esistono Il problema è non saperlo

Ex Ilva - Di Maio a Taranto con i suoi ministri : il vicepremier teme l'uscita di Mittal e non incontra gli ambientalisti : A due mesi dall'ultimo incontro il vicepremier torna nel momento più complicato del rilancio. L'abolizione dell'immunità penale e la cassintegrazione mettono a rischio l'acciaieria che, secondo le associazioni, continua a inquinare

I consorzi di bonifica esonerino gli agricoltori di Taranto e Brindisi dal pagamento dei tributi 630 : Taranto. I consorzi di bonifica “Arneo” e “Stornara e Tara” continuano a “insidiare” gli agricoltori tarantini e Brindisini e, senza

Partono degli scavi per Enel e riemergono straordinarie sorprese archeologiche : è avvenuto a Taranto [GALLERY] : Dal sottosuolo di Taranto riemergono dopo secoli reperti archeologici di rilevanza storica e culturale. L’ultima scoperta avvenuta nella città pugliese è quella di una tomba a camera rinvenuta in via Maturi, nella semiperiferia tarantina. La tomba contiene sette inumazioni e risale al II secolo avanti Cristo. La scoperta è stata presentata dalla Soprintendenza all’Archeologia, alle Belle arti e al Paesaggio nel corso delle Giornate ...

Taranto - scuole chiuse per inquinamento. I genitori protestano : “Abbiamo paura per i nostri figli” : Monta la protesta dei genitori degli alunni delle scuole De Carolis e Deledda del rione Tamburi a Taranto, nei pressi delle cosiddette collinette ecologiche nell'area dell'ex Ilva. Dopo che l'Arpa ha confermato la presenza di diossina in eccesso, chiedono che si intervenga il prima possibile per far tornare i ragazzi sui banchi il prossimo settembre: "Non vogliamo spostare i nostri figli. Chiediamo per loro screening completo e una nuova ...

Ex Ilva - i genitori di Taranto occupano la scuola vicino al Siderurgico : "I nostri figli in pericolo" : A scatenare la furia di alcune famiglie sono stati i nuovi dati rilevati dall'Arpa Puglia: nella parte più prossima all'edificio scolastico sono stati trovati diossine e pcb oltre quattro volte il limite consentito

Vigile del Fuoco morto a Taranto : il cordoglio della Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sentito cordoglio per il Vigile del Fuoco deceduto mentre era impegnato, a San Giorgio Ionico in provincia di Taranto, nelle attività di soccorso legate allo spegnimento di un incendio in un maneggio. Nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per l’operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di tutte ...

CIA Due Mari Taranto plaude per gli arresti a Castellaneta dei ladri di rame da parte dei Carabinieri : Taranto. «Esprimiamo il nostro plauso ai Carabinieri per l’ultima brillante operazione che, nei territori di Castellaneta-Massafra-Palagiano, ha portato ad assicurare

Maltempo - Coldiretti Puglia : a Taranto - Bari e Lecce colpiti vigneti - frutteti e campi di grano : Piove sul bagnato in Puglia, tra nubifragi, raffiche di vento fino a 120 km/h, grandinate e piogge incessanti che hanno spazzato le campagne della regione, danneggiando tendoni, teli, strutture e produzioni agricole, afferma in una nota la Coldiretti Puglia. “La straordinaria ondata di Maltempo che imperversa da 2 mesi non ha risparmiato i campi pugliesi, soprattutto le province di Taranto, Bari e Lecce dove sono stati colpiti vigneti, ...

Taranto - mangiano funghi velenosi raccolti in campagna : padre - madre e figlio intossicati : Una famiglia di Ginosa (Taranto) composta da padre, madre e figlio è rimasta gravemente intossicata dopo aver mangiato dei funghi velenosi, probabilmente della pericolosa specie Amanita Phalloides, raccolti nelle campagne e non sottoposti a controllo sanitario preventivo. Il padre, di 56 anni, sarebbe in pericolo di vita.

Taranto. Dolori al petto mentre è in palestra - muore a 39 anni davanti agli amici : Stroncato da un malore mentre si trovava in palestra. Si è accasciato sul pavimento lamentando Dolori al petto. I tentativi di rianimarlo sono stati vani. Il dramma in una struttura di Carosino, in provincia di Taranto.

Taranto - va in palestra si accascia e muore a 39 anni davanti agli amici : Si è sentito male all'improvviso nella palestra che frequentava. E si è accasciato sul pavimento. Quel malore, purtroppo, non gli ha dato scampo. Uccidendolo a soli 39...

Taranto - va in palestra si accascia e muore a 39 anni davanti agli amici : Si è sentito male all'improvviso nella palestra che frequentava. E si è accasciato sul pavimento. Quel malore, purtroppo, non gli ha dato scampo. Uccidendolo a soli 39 anni. La...

6 maggio - L'incredibile storia di Santa Scorese Debutto cinematografico per il regista pugliese Mimmo Spataro - Taranto : Invece i personaggi sono i protagonisti di un tragico fatto di cronaca che spinge la realtà a superare la più macabra fantasia. Spataro la rielabora in una sequenza di immagini paralizzanti, degne ...

Taranto - tensione davanti ai cancelli dell’ex Ilva. Lanci di fumogeni e bottiglie contro la polizia : Era iniziato come un corteo rumoroso, ma pacifico: bambini, famiglie, studenti, associazioni provenienti da Taranto e da altre parti d’Italia insieme a scandire che il futuro per Taranto e per altre regioni dello stivale deve cambiare. In qualche migliaio si sono ritrovati in piazza Gesù Divin Lavoratore, nel cuore del quartiere Tamburi, e hanno sfilato percorrendo lo stradone che conduce all’ingresso dell’ex Ilva. Per circa un chilometro il ...