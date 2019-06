Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) In questa2019 saranno di tendenza molti nuovidi; le proposte sono molto facili da gestire e risultano perfette in ogni occasione. In particolare le grandi protagoniste saranno le chiome corte: di seguito tutte le ultime novità del momento, per avere un look stupendo. Nuove chiome Questo è il momento giusto per rinnovare il proprio look e optare per uno corto. Uno dei benefici di questo tipo di hairstyle è quello che iasciugano molto velocemente, bastano solamente pochi minuti di phon e il gioco è fatto. Sarà molto amato da tutte le donne ilcut: su quest'ultimo sono presenti molte scalature e queste si modelleranno solamente con un po' di gel, per uno stile molto sbarazzino. Su uno corto può essere applicato ogni tipo di accessorio, quindi via libera con i foulard o con dei fermagli molto semplici e colorati: in questo modo il look sarà ...

glamouritalia : Adatte a tagli medi o lunghi e perfette per mare e città! ???? #tslalom #screenhaircare - yleniamarco1 : Tagli di capelli corti per l'estate: il pixie cut e le famose beach waves - sandrasnowsnow : @_caughtinalie_ Io dovrò cavarmela con Jin ?? e assicurarmi che non si tagli i capelli da solo -