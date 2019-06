Sea Watch chiede intervento della Corte di Strasburgo | «Fateci sbarcare»

Sea Watch chiede aiuto Corte Strasburgo : 11.02 La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" da parte della Sea Watgh 3 per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei migranti. La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi pomeriggio. La Corte in base ai suoi regolamenti può chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" ...

Migranti - Sea Watch da 12 giorni in mare con 43 migranti chiede intervento della Corte di Strasburgo per sbarcare in Italia : Sono ormai 12 giorni che la nave Sea Watch 3 è ancorata a 16 miglia al largo di Lampedusa con a bordo 43 migranti in attesa di un porto sicuro dove sbarcare. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha stabilito nei suoi confronti il divieto di sbarco previsto dal nuovo Decreto Sicurezza bis e ha scritto una lettera all’Olanda per chiederle di farsi carico della situazione ma intanto l’ong tedesca si è rivolta alla Corte ...

Sea Watch - il registro dei voli segreti che partono da Lampedusa : come ci fanno invadere : Il caso è stato sollevato da Nicola Porro a Quarta Repubblica negli ultimi giorni: gli aerei dell ong decollano da Lampedusa al fine di individuare i gommoni carichi di immigrati partiti dalla Libia poi raccolti in mare da Sea Watch e affini. E ora, su Il Giornale, vengono pubblicati i documenti che

Sea Watch si è fermata - gli sbarchi no : Valentina Raffa Lo scafo insiste per attraccare da noi. E crescono gli arrivi fantasma La nave Sea Watch 3 resta a 15 miglia da Lampedusa. Non c'è modo di far prendere atto alla Ong tedesca Sea Watch che il Viminale ha vinto il braccio di ferro grazie al suo decreto sulla Sicurezza bis, che ha consentito di emettere il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave in acque nazionali, e il successivo rigetto del Tar del Lazio del ...