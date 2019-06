Parte la sfida del Sole 24 Ore digitale | informazioni veloci | visual e autorevoli

Superbike - GP San Marino 2019 : riParte la sfida Bautista-Rea - il ducatista vuole allungare in classifica : Quercia, Tramonto e Rio: sono solo alcune delle curve note del tracciato di Misano, teatro del settimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, la categoria delle derivate di serie è pronta a regalare un fine settimana avvincente per gli appassionati. Si ricomincia dalla sfida tra lo spagnolo Alvaro Bautista e il britannico Jonathan Rea. L’iberico, sulla Ducati, sta marchiando a fuoco ...

Giro d’Italia Under 23 - Ethan Hayter : “Sapevo di fare bene in Partenza. Le strade bianche saranno la prossima sfida” : ESCLUSIVA OA SPORT – Ci si aspettava un arrivo ai ranghi ristretti e così è stato. Vince, trionfa a braccia alzate nuovamente la Maglia Rosa Ethan Hayter (Great Britain Cycling Team), che riesce ad imporsi nel testa a testa finale, conquistando la seconda tappa al Giro. Il portacolori della Nazionale Britannica è il più forte sul traguardo di Santa Sofia, che gli regala così un’altra giornata di gloria. Secondo posto per Georg Zimmermann (Tirol ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : si Parte con la sfida d’apertura! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quattro opportunità per segnare di Venezia, tre da tre e una (Bramos) da due, tutte sbagliate 3-4 Gran rimbalzo in attacco di Cooley che porta avanti Sassari dopo 3’20” 3-2 Accelera Smith che trova poi sul rimorchio in qualche modo Cooley, primi due punti per Sasssari 3-0 Bramos, alla quinta conclusione e dopo quasi due minuti, trova il primo canestro di Gara-1 Primi due tiri della ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : si Parte con gara-1 - Tony Cairoli lancia la sfida a Gajser! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 La Classifica Mondiale MXGP 2019. Ormai i punti di distacco tra Cairoli e Gajser sono appena 10, si annuncia un finale di stagione quanto mai incandescente! 1 222 Cairoli, A. ITA KTM 311 25-25 25-22 25-25 22-22 25-25 22-22 22-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ...

Formula 1 - nuova sfida per la Ferrari : il Cavallino Parteciperà alle ‘New Balance Esports Series’ : Il team di Maranello ha deciso di iniziare una nuova avventura negli e-sport, partecipando alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series’ Mancava solo la Ferrari, adesso anche la scuderia di Maranello ha deciso di sbarcare nel mondo degli e-sports. Il Cavallino infatti ha deciso di iscriversi alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series‘, cioè il Mondiale virtuale articolato in dodici gare che si ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : si Parte con le semifinali. Milano-Sassari sfida tra la favorita e la più in forma : Si apre al Mediolanum Forum di Assago il percorso che porterà il campionato italiano di Serie A 2018-2019 ad avere le su finaliste per lo scudetto. La prima gara-1 di semifinale vedrà di fronte l’A|X Armani Exchange Milano e il Banco di Sardegna Sassari, da molti ritenuta una specie di finale anticipata. Quelle che si sfidano sono la favorita assoluta, fin dall’inizio, della massima Serie e la squadra più in forma degli ultimi due ...

Forza Nuova a Bologna - signora antifascista sfida la polizia : “Da che Parte state?”. Gli agenti la scaraventano a terra : “Io sono antifascista. I miei nonni sono stati uccisi dai fascisti, voi da che parte state?“. Una signora ha affrontato un gruppo di poliziotti, in tenuta antisommossa, che conteneva i manifestanti scesi in piazza per protestare contro il comizio di Forza Nuova. Cronaca | Di F. Q.. Bologna, scontri tra polizia e manifestanti durante protesta per comizio Forza Nuova ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Parte l’avventura dell’Italia - sfida alla Polonia di Wolosz. Assenti le big azzurre : Questa sera (ore 20.30) incomincerà l’avventura dell’Italia nella Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre scenderanno in campo a Opole per affrontare la Polonia: la Stegu Arena si preannuncia gremita, 3500 spettatori pronti a sostenere la propria Nazionale reduce dal successo al Trofeo di Montreux e in grande crescita. Le azzurre si presenteranno all’appuntamento dopo il terzo posto ottenuto nel torneo in Svizzera e ...

Motocross - GP Lombardia 2019 : riParte la sfida tra Tony Cairoli e Gajser per il Mondiale. Si deve attendere per Jeffrey Herlings… : Italia ed ancora Italia. Dopo l’appuntamento di Pietramurata, il Bel Paese è nuovamente teatro di una prova del Mondiale 2019 di Motocross. Al “Tazio Nuvolari” di Mantova i centauri più veloci del mondo sullo sterrato si confronteranno per conquistare punti importanti nella corsa iridata. Lo spettacolo non mancherà di certo. In MXGP Antonio Cairoli è pronto a recitare il ruolo del primattore. Sul palcoscenico del ...

RiParte da Jerez la sfida Dovizioso-Rossi-Marquez : Riparte da Jerez de la Frontera la sfida per il titolo della MotoGp. Le prime tre gare l'hanno ristretta ad Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Marc Marquez, con il rookie Alex Rins - vincitore a sorpresa nel gp delle Americhe, complice la caduta di Marquez - a fare da quarto incomodo. In attesa che alla pattuglia dei big si aggiungano Jorge Lorenzo - ancora non al 100% fisicamente ed attardato da qualche problema della sua Honda -, Danilo ...