Parco Valentino 2019 | la conferma di un successo

Parco Valentino - tra anniversari - raduni e colore : Parco Valentino colora Torino con il suo sabato di Salone diffuso che ha portato migliaia di visitatori nelle piazze e per le strade della città. Il via lo danno le vetture ultracentenarie della rievocazione della storica competizione Torino-Asti-Torino organizzata da RACI in collaborazione con ASI, che hanno percorso il centro cittadino e piazza San Carlo […] L'articolo Parco Valentino, tra anniversari, raduni e colore sembra essere il ...

Motori – Nissan porta l’Intelligent Mobility al Salone del Parco Valentino [GALLERY] : Nissan partecipa al Salone dell’Auto di Torino portando in esposizione le sue vetture full-electric e tutta la sua filosofia dell’Intelligent Mobility Nissan partecipa al Parco del Valentino per raccontare le ultime evoluzioni tecnologiche nell’ambito della mobilità elettrica. Tra queste la tecnologia Vehicle to Grid (V2G), attraverso la quale l’auto diventa capace non solo di assorbire energia dalla rete in fase di ricarica ma ...

Motori – Ford è presente al Parco del Valentino con le sue muscle car [GALLERY] : Tra le protagoniste della kermesse del Parco Valentino c’è anche la Ford che espone alcune delle sue vetture più iconiche La kermesse torinese, giunta alla 5a edizione, si caratterizza per l’esposizione delle auto nella splendida cornice del Parco pubblico, famoso per aver accolto, dal 1935 al 1955, il leggendario Gran Premio del Valentino. Anche quest’anno gli eventi e le attività, che approfondiranno le molteplici tematiche ...

Motori – La Hyperrcar Pininfarina Battista è la protagonista del Parco Valentino [GALLERY] : Pininfarina Battista, la Hypercar italiana con prestazioni superiori ad una F1, torna in terra natale per il Salone dell’Automobile di Torino In seguito al debutto della Battista al Salone dell’automobile di Ginevra nel marzo 2019, la nuova hypercar interamente elettrica è stata presentata durante un tour mondiale a nuovi clienti e appassionati di supercar in Europa, Medio Oriente e Nordamerica. La prima vettura di lusso realizzata ...

Parco Valentino - Grande festa dell'auto a Torino - VIDEO : Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. partita la quinta edizione del Parco Valentino, il salone dell'auto diffuso, al quale sono attesi questanno 600 mila visitatori. Fino a domenica 23 giugno Torino torna protagonista con gli stand all'interno del Valentino, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con tante iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importanti della città (qui il calendario). Un ...

Parco Valentino - Le foto delle parate di Torino : Come da tradizione, nella serata del primo giorno del Parco Valentino Motor Show le strade di Torino sono state invase da centinaia di supercar, auto da corsa e nuovi modelli in occasione delle President Parade, Supercar Night Parade e Formula 1 Parade. Auto moderne e classiche, sportive d'altri tempi, moto e concept futuristiche hanno sfilato per le vie del capoluogo sabaudo per festeggiare l'inizio della kermesse dedicata ai motori. Nella ...

Nissan alla quinta edizione del Parco Valentino : in mostra la LEAF RC : Al Salone dell’Auto di Torino, per la prima volta in Italia la Nissan LEAF NISMO RC, l’unica race car 100% elettrica...

Motori – Nuova McLaren GT : un vento inglese scompiglia il Parco del Valentino [GALLERY] : McLaren presenta in anteprima nazionale, alla quinta edizione del Salone dell’Automobile di Torino – Parco del Valentino, la sua Nuova Gran Turismo L’innovazione delle supercar britanniche a diretto contatto con la passione italiana per l’automobile grazie all’elegante quanto Nuova ed esclusiva McLaren GT di McLaren automotive, protagonista dal 19 al 23 giugno per la sua anteprima nazionale a Torino. La Nuova gran ...

Motori – FCA gioca in casa al Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino : Si apre oggi ufficialmente il Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino, dopo la cerimonia d’inaugurazione le istituzioni hanno visitato lo stand FCA per ammirare tutte le novità Si è svolta oggi la cerimonia d’inaugurazione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino. A tagliare il nastro Andrea Tronzano, assessore Attività produttive della Regione Piemonte, Alberto Sacco, assessore al Commercio della ...

Suzuki - Jimny Gan e Vitara Katana debuttano al Parco Valentino : La Suzuki è presente al Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino due versioni speciali in anteprima. Si tratta della Jimny Gan e della Vitara Katana, che saranno affiancate nello stand dalla brand ambassador Carolina Kostner. Un esemplare della Jimny Gan sarà anche messo a disposizione per i test drive nell'area off-road, mentre sarà possibile guida su strada Vitara e Swift Sport. La Jimny Gan per gli appassionati di off-road. La Suzuki Jimny ...

Parco Valentino 2019 - al via la quinta edizione del Salone “en plein air” : Parco Valentino apre i battenti a Torino per il quinto anno e lo fa conferendo da subito una veste avanguardista alla manifestazione: il taglio del nastro quest’anno tocca ad un’auto a guida autonoma, a testimonianza dell’impegno del comune della Mole Antonelliana nel progetto di mobilità integrata che si realizza attraverso la sperimentazione della tecnologia 5G. Ad inaugurare l’evento il presidente del “Salone diffuso”, ...