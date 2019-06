Montagna | escursionisti bloccati in quota nel Torinese | recuperati nella notte

Montagna : escursionisti soccorsi nel Pratese : Due interventi dei vigili del fuoco nel Pratese : soccorsa dai pompieri una ragazza di 18 anni che ha accusato un malore durante un’escursione nei boschi del Monteferrato. La giovane è stata recuperata dall’elicottero dei vigili del fuoco atterrato nel parco di Galceti, e affidata al personale del 118. Intervento con l’elicottero in soccorso di un uomo colto da malore in località Alpi di Cavarzano, nel comune di Vernio (Prato), ...

Elicottero dell’Aeronautica Militare ritrova escursionisti dispersi in Montagna : Ieri notte un Elicottero HH-139A dell’83° Gruppo CSAR (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto per ricercare due dispersi in una zona impervia dell’appennino di Reggio Emilia. Decollato nella tarda serata dall’aeroporto di Cervia, l’Elicottero, con a bordo un’operatrice della Croce Rossa, un tecnico ed un medico del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha condotto ...