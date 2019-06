La mia Maturità è stata a suo modo storica Ed è finita 70-68 al quinto set

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) di Gabriele Gelmini Nel 2006 i maturandi si erano trovati a dover dividere lo studio matto e disperatissimo per gli esami con i Mondiali di calcio. Più il tempo passava, più lasi avvicinava, più l’Italia raggiungeva i traguardi che tutti speravamo. E infatti, al termine degli esami, il 9 luglio gli Azzurri diventavano campioni del mondo. Un grande successo per la Nazionale; un po’ meno per gli studenti, costretti a barcamenarsi tra tifo e libri. Personalmente speravo che non mi sarebbe accaduto nulla di simile; e quando nel 2010, anno della mia, l’Italia rimase fuori al primo turno, mi sentii un po’ sollevato. Forse avevo gufato, ma almeno mi ero tolto un peso. Povero illuso. Il pomeriggio subito dopo la prima prova, il tema d’italiano, mi piazzai davanti alla televisione per vedermi qualche partita di Wimbledon. Da grande appassionato di tennis, e da studente ...

