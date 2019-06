Judith Krantz | è morta a 91 anni la scrittrice di Scupoli e La figlia di Mistral

tvzap.kataweb

(Di lunedì 24 giugno 2019) Addio alla celebreche negliOttanta e Novanta è stata l’indiscussa regina del romanzo rosa tanto che i suoi libri sono diventati altrettante miniserie tv. Titoli indimenticabili come Scrupoli o Ladisono riusciti a passare dalla carta al piccolo schermo donando all’autrice un ulteriore pizzico di imlità. L’annuncio della scomparsa, avvenuta “serenamente”, concircondata “dai suoi familiari, amici e i quattro cani”, è stato dato dal suo agente John Tellem a The Hollywood Reporter. Si calcola che nella sua lunga carriera abbia venduto oltre 85 milioni di libri con traduzioni in una cinquantina di lingue., la carriera Nata a New York il 9 gennaio 1928 comeBluma-Gittel Tarcher, dopo una lunga carriera giornalistica, iniziata alla fine degli’40 a Parigi nel ...

