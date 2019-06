Frosinone | in fiamme azienda di smaltimento rifiuti ...

Incendi - in fiamme ditta di rifiuti a Frosinone : chiuse diverse scuole - “non aprite le finestre e non usate i condizionatori” : Numerose scuole sono rimaste chiuse oggi a Frosinone, a causa dell’Incendio divampato ieri pomeriggio in una azienda che si occupa del trattamento e smaltimento di rifiuti speciali. Il sindaco Nicola Ottaviani ha ordinato la chiusura di tutte le scuole e istituti di istruzione pubblica e privata presenti nelle vicinanze dell’area, come la scuola per l’infanzia di via Selva Polledrara, la comunale dei Cavoni, in viale Madri; ...