Cyberpunk 2077 non avrà un sistema per determinare se le scelte saranno giuste o sbagliate

eurogamer

(Di lunedì 24 giugno 2019) Molti giochi nel corso del tempo sono stati sviluppati tenendo conto dellemorali: il giocatore poteva decidere se intraprendere una serie dibuone o cattive che poi si ripercuotevano sul finale della storia.Sappiamo che ancheuna serie di finali multipli diversi, ma tuttavia non sarà presente un vero e propriomorale: in parole povere non ci.Attraverso GamingBolt, il quest director Mateusz Tomaszkiewicz ha dichiarato che il gioco nonun veroper lebuone o cattive. "Non esiste unmorale di per sé" ha dichiarato il quest director "Tuttavia per completare il gioco in modo non letale dovrete essere molto bravi nell'azione furtiva. Sarete in grado di investire punti in abilità che vi consentiranno di nascondervi meglio tra le ombre, dovrete usare armi che stordiranno il nemico anziché ...

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 non avrà un vero sistema morale. - kkurahn : la gente: matteo che ci hai fatto con i soldi che ti ho regalato per il compleanno? io dopo averci preordinato doom… - NerdworldI : Cyberpunk 2077 non avrà un sistema di moralità -