Cosa dice il colore dei capelli sulla nostra vita sessuale

Box Office Italia 21 giugno 2019 : il Traditore film italiano più visto per la quinta settimana consecutiva - raggiunto il record di “Ma Cosa ci Dice il Cervello” : Box Office Italia 21 giugno 2019: Il Traditore raggiunge la quinta settimana consecutiva, incasso totale di 4,2 milioni Il Traditore è per la quinta settimana consecutiva il film Italiano più visto al ...

Ripensamento compro oro o restituzione oggetti : Cosa dice la legge : Ripensamento compro oro o restituzione oggetti: cosa dice la legge È ben nota la diffusione sul territorio delle attività commerciali dei cosiddetti “compro Oro“, negozi in cui è possibile vendere uno o più oggetti preziosi in oro e di nostra proprietà, al fine di ottenerne in cambio del denaro. Vediamo però se legge consente un Ripensamento dopo la vendita e se ammette, quindi, la restituzione degli oggetti venduti. Se ti ...

Clausola risolutiva espressa : cos’è e Cosa dice il codice civile : Clausola risolutiva espressa: cos’è e cosa dice il codice civile È comune, nella prassi dei contratti tra privati, l’utilizzo della cosiddetta Clausola risolutiva espressa. Vediamo di seguito com’é disciplinata dalle norme del Codice civile, come funziona e quali sono i suoi tratti caratteristici. Se ti interessa saperne di più su che cos’è una Clausola vessatoria, clicca qui. Clausola risolutiva espressa: qual è la fonte di ...

Clausole vessatorie tra imprese : tutela codice civile e Cosa sottoscrivere : Clausole vessatorie tra imprese: tutela codice civile e cosa sottoscrivere Cerchiamo di capire qual è il ruolo, riconosciuto dal codice civile, alle cosiddette Clausole vessatorie tra imprese: esse, infatti, non riguardano soltanto – come invece molti potrebbero pensare – i meri contratti tra professionista e consumatore, ma anche i rapporti tra imprese, secondo una logica business to business. Vediamo di seguito di comprendere ...

Icardi via dall’Inter per mobbing? Ecco Cosa dice la legge : È indiscrezione degli ultimi giorni quella per cui Mauro Icardi avrebbe recentemente contattato diversi legali giuslavoristi per capire se sia possibile provare a risolvere il contratto di lavoro con l’Inter per mobbing, così da essere libero di poter scegliere la sua prossima destinazione. Il giocatore, infatti, potrebbe chiedere al collegio arbitrale della Serie A la […] L'articolo Icardi via dall’Inter per mobbing? Ecco cosa ...

Cosa dice il report dell’Unicef sugli stati più “a misura di famiglia” : (foto: Getty Images) Chi vuole mettere su famiglia in Italia non ha certo la strada spianata, ma può contare su politiche relativamente più vantaggiose rispetto a chi vive in Olanda, in Australia, nel Regno Unito o negli stati Uniti. A dirlo è un report dell’Unicef sui paesi più family-friendly. L’agenzia delle Nazioni Unite che promuove i diritti dei bambini ha esaminato la situazione in 41 stati che appartengono all‘area Ocse ...

Fumare in spiaggia 2019 : Codacons chiede divieto. Cosa dice la legge? : Fumare in spiaggia 2019: Codacons chiede divieto. Cosa dice la legge ? Di seguito analizziamo Cosa dice, attualmente, la legge circa la possibilità o meno di Fumare in spiaggia. La stagione estiva è alle porte e, pertanto, è importante sapere in anticipo se le norme ammettono il diritto di accendere una sigaretta anche sul bagnasciuga. Vediamolo. Se ti interessa sapere se si può portare il cane in spiaggia e qual è la responsabilità del ...

Cambio nome e cognome : motivi - procedura : Cosa dice la legge? : Cambio nome e cognome, motivi, procedura: cosa dice la legge? Vediamo di seguito come funziona il meccanismo con cui la legge vigente consente di effettuare il Cambio di nome e cognome, per le esigenze e i motivi più svariati. Come è facile pensare, si tratta di un’eventualità tutt’altro che remota nella realtà quotidiana: infatti, sono di grande utilità gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema. Se ti interessa ...

Contratto matrimoniale : Cosa dice il codice civile e la separazione dei beni : Contratto matrimoniale: cosa dice il codice civile e la separazione dei beni Vediamo di seguito cosa dice la legge in merito alle caratteristiche di quello che può essere definito Contratto matrimoniale, alla luce delle disposizioni del Codice civile e anche con riferimento al regime della separazione dei beni. Sono aspetti che forse non a tutti sono ben noti, e su cui invece è opportuno fare qualche richiamo. Se ti interessa saperne di ...

Errore materiale sentenza : responsabilità del giudice e Cosa fare : Errore materiale sentenza: responsabilità del giudice e cosa fare In questo articolo affrontiamo una situazione non rara nella prassi dei tribunali: ci riferiamo alla possibilità dell’Errore materiale commesso dal giudice, nell’esercizio delle sue funzioni e nella redazione degli atti che sono di sua competenza. Vediamo quale risposta la legge dà a questa situazione certamente imprevista da avvocati e rispettivi clienti. Se ti ...

Il nuovo contratto di Jesse Williams per Grey’s Anatomy dice qualCosa - ma non tutto - sulla sua permanenza nella serie : Dopo il finale della quattordicesima stagione che ha visto il suo personaggio sparire nel nulla, il rinnovo del contratto di Jesse Williams per Grey's Anatomy 15 e 16 è una prima conferma del fatto che l'attore tornerà ad interpretare il dottor Jackson Avery almeno per le prossime due stagioni della serie. Secondo Deadline, infatti, Williams ha firmato un nuovo contratto biennale, risultato delle trattative con ABC Studios relative alla sua ...

Barbara D'Urso - clamorosa gaffe a Pomeriggio 5 : la regia prova a fermarla ma... Cosa dice in diretta : Barbara D'Urso si è resa protagonista di una gaffe clamorosa. La regina della tv, convinta di lanciare l'ennesima pubblicità di Pomeriggio 5, si è rivolta così al suo pubblico: "Bellissimo, ho quasi scoperto che la feta è formaggio di capra. Ci vediamo tra poco, a dopo!". Per la prima volta niente s

Esenzione ticket 2019 per disoccupati - il codice E02 a Cosa serve? : Esenzione ticket 2019 per disoccupati, il codice E02 a cosa serve? Essendo ben noto al legislatore il problema disoccupazione in Italia, sono vigenti norme che in qualche modo aiutano chi non ha lavoro e gli consentono di non pagare il ticket sanitario, che a volte è richiesto per determinate prestazioni, cure e visite mediche specialistiche. Vediamo di seguito, nel dettaglio, come come funziona l’Esenzione ticket disoccupati ...

Svelato il mistero del sorriso della Gioconda - ride o no? Cosa ci dice di Leonardo da Vinci : I neurologi hanno analizzato attentamente il sorriso della Monna Lisa e sono giunti alla conclusione che non era genuino: insomma non sarebbe un vero sorriso felice. Vediamo insieme come gli scienziati siano giunti a questa conclusione e quali siano le spiegazioni di questo strano effetto della Gioconda che affascina tutto il mondo.Continua a leggere