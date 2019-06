Ascolti TV | a maggio Canale 5 meglio di Rai 1

Ascolti TV : maggio positivo solo Canale 5 - La7 - Rai 2 e Rete 4 : Richard Carapaz, vincitore del Giro d'Italia 2019 (da Facebook) Un mese di maggio difficile per le principali reti televisive italiane, che, tranne qualche eccezione, hanno registrato un calo di Ascolti nelle 24 ore ed in prime time. Come si evince dai dati rilasciati da ItaliaOggi tra le poche reti in crescita c’è La7, che si porta al 3.90% nell’intera giornata e al 5.31% in prime time, a fronte dei rispettivi 3.58% e 4.77% ...

Ascolti TV | Sabato 8 giugno 2019. La Nazionale al 28.8% - l’omaggio a Corrado non sfigura (2 - 5 mln – 13.8%) : La Corrida Nella serata di ieri, Sabato 8 giugno 2019, su Rai1 la partita di qualificazione agli Europei Grecia-Italia ha conquistato 5.328.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 23.18 – La Corrida – Omaggio a Corrado ha raccolto davanti al video 2.478.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Ragazze di Zucchero ha interessato 1.324.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 17 Again ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 maggio 2019 : La finale di The Voice of Italy prima tendenza con la vincitrice Carmen Pierri : Social Auditel 4 giugno 2019: Carmen Pierri vince l'edizione 2019 di The Voice of Italy. Per lei scritti più di 40.000 Tweet. È terminata l’edizione 2019 di The Voice of Italy con la vittoria di Carmen Pierri. Il talent condotto da Simona Ventura ha trionfato anche nel Trend Topic italiano. ...

Ascolti Tv 31 maggio 2019 : Ballando vola alto - Ciao Darwin non molla : Ballando con le stelle vince, la finale conquista: Ascolti venerdì 31 maggio 2019 Un altro grande traguardo per Ballando con le stelle, che ieri ha tenuto incollati al piccolo schermo la bellezza di 4.704.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 26.4%; bene anche la prima parte del programma, che ha ottenuto il 18% di share. Un’edizione […] L'articolo Ascolti Tv 31 maggio 2019: Ballando vola alto, Ciao Darwin non molla proviene ...

TeleVideoBlog gli Ascolti di giovedì 30 maggio 1991 : le soap al top! : TvBlog apre un altra finestra sulla storia della televisione. Dopo Oggi nel passato, la rubrica giornaliera inaugurata lo scorso ottobre con l'obiettivo di ripercorrere i ricordi della tv che fu, nasce TeleVideoBlog. Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo ...

Ascolti tv 31 maggio : record Ballando con le stelle che batte Ciao Darwin : Ieri sera, venerdì 31 maggio, è andata in onda l'ultima attesa puntata di Ballando con le stelle, il fortunato show condotto da Milly Carlucci che ha proclamato il vincitore assoluto di questa edizione. Su Canale 5, invece, è andata in onda una puntata speciale di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis che ha proclamato i 'trionfatori' di questa scoppiettante edizione. Ad avere la meglio in termini di Ascolti, però, è stato lo show di ...

Ascolti TV | Venerdì 31 maggio 2019. La finale di Ballando con le Stelle al 18.8%-26.4% : Ballando con le Stelle 2019 Su Rai1 la finale di Ballando con le Stelle 2019 ha conquistato il 18.8% con 4.156.000 spettatori nel segmento Ballando… Tutti in Pista e 4.704.000 spettatori pari al 26.4% di share nel programma vero e proprio (qui gli Ascolti della finale dello scorso anno). Su Canale 5 Speciale Ciao Darwin – Darwin di Donatello ha raccolto davanti al video 2.756.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Rai2 Iron Man ...

Ascolti TV | Social Auditel 31 maggio 2019 : La finale di Ballando con le Stelle chiude col botto - il trionfo di Lasse Matberg va in Trending Topic : Social Auditel 31 maggio 2019: La finale di Ballando con le Stelle conquista la serata con più di . I Darwin di Donatello non rendono come Ciao Darwin. L’ultimo appuntamento di Ballando con le Stelle è senza dubbio il programma più twittato della serata del 31 maggio 2019. Lo scorso venerdì, Ciao ...

Ascolti tv - dati Auditel di giovedì 30 maggio : vince Il giudice meschino con 4.4 milioni : Il film-tv interpretato da Luca Zingaretti e Luisa Ranieri ‘Il giudice meschino‘ su Rai1 vince il prime time del 30 maggio con 4.488.000 telespettatori (22,4% di share). Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio, a distanza, per Canale 5 con ‘All Together Now‘ che ha totalizzato 2.398.000 telespettatori e uno share del 13,86%. Terzo posto per ‘The Voice of Italy’, il talent musicale in onda su Rai2 ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2019. Vince Il Giudice Meschino (22.4%) - All Together Now 13.9% - The Voice 7.5% - Piazza Pulita 6.5% : Michelle Hunziker Nella serata di ieri, Giovedì 31 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Giudice Meschino ha conquistato 4.488.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 0.50 – la terza puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video 2.398.000 spettatori pari al 13.9% di share (After Show: 852.000 – 13.5%). Su Rai2 la semifinale di The Voice ha interessato 1.385.000 spettatori pari al ...

