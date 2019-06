WTA Maiorca – Kenin trionfa in finale | sconfitta la favorita Bencic

WTA Maiorca – Kenin e Bencic in finale : Sevastova e Kerber battute in 3 set : Bencic e Kenin volano in finale al torneo WTA di Maiorca: Sevastova e Kerber eliminate in semifinale Saranno Kenin e Bencic le due tenniste a giocarsi la finale del torneo WTA di Maiorca: la tennista statunitense ha battuto oggi in semifianle la rivale Sevastova. La numero 30 del ranking WTA ha trionfato dopo un’ora e 54 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 4-6, 6-2, staccando così il pass per la finale di domani. Ottima vittoria ...

WTA Maiorca – Kerber vola in semifinale : Garcia piegata in due set : Kerber piega Garcia al torneo WTA di Maiorca e vola in semifinale Ottima prestazione questo pomeriggio per Angie Kerber ai quarti di finale del torneo WTA di Maiorca. La tennista tedesca ha trionfato contro la francese Garcia, aggiudicandosi il match in due set. La partita è terminata dopo un’ora e 37 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-6 e permette alla numero 6 del ranking WTA di volare in semifinale, dove affronterà ...

WTA Maiorca – Il big match del secondo turno lo vince la Kerber - Sharapova asfaltata in due set : La tedesca lascia solo le briciole a ‘Masha’, battuta senza appello al secondo turno del torneo spagnolo Angelique Kerber non lascia scampo a Maria Sharapova, vincendo il big match del secondo turno del torneo WTA di Maiorca. La tedesca supera senza problemi la propria avversaria russa, stendendola con il punteggio di 6-2, 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Partita a senso unico quella disputata sull’erba del torneo ...

WTA Maiorca – Kerber a fatica contro la belga Bonaventure - la tedesca si impone in tre set all’esordio : La tennista tedesca ha bisogno di tre set per accedere al secondo turno del WTA di Maiorca, dove affronterà Maria Sharapova Esordio positivo per Angelique Kerber al Maiorca Open, torneo Wta che si disputa sui campi in erba dell’isola spagnola, appuntamento di avvicinamento a Wimbledon. La tennista tedesca si impone in tre set sulla belga Ysaline Bonaventure che, nonostante provenisse dalle qualificazioni, fa sudare le proverbiali ...

WTA Maiorca – Ritorno col botto per Maria Sharapova : la tennista russa batte Kuzmova in due set : Ritorno vincente per Maria Sharapova: la tennista russa, superati i problemi alla spalla, torna in campo con un successo su Kuzmova all’esordio nel WTA di Maiorca Dura 1 ora e 31 minuti il Ritorno in campo di Maria Sharapova dopo i problemi alla spalla che ne hanno falcidiato i primi mesi del 2019. La tennista russa, operatasi con successo nelle scorse settimane, ha accettato la wild card per il torneo di Maiorca, trionfando all’esordio ...

WTA Maiorca – Garcia vince il big match dell’esordio : che fatica contro Azarenka! : Carolina Garcia supera l’esordio complicato nel WTA di Maiorca contro Vika Azarenka: la tennista francese trionfa al terzo set Servono 2 ore e 2 minuti a Caroline Garcia per superare il primo turno del WTA di Maiorca e accedere agli ottavi di finale del torneo spagnolo. La tennista francese, attuale numero 23 del ranking mondiale femminile e sesta testa di serie del torneo iberico, si è imposta al terzo set su Vika Azarenka, vincendo ...