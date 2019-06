Perché l' Occidente non è più la patria del genio

ilgiornale

(Di domenica 23 giugno 2019) Francesco Alberoni Senza futuro e spirito creativo non nascono arte e scienza. Serve tornare alle radici Ci sono dei luoghi in cui, per un certo periodo, fioriscono i geni, in seguito torna la mediocrità. Atene fra il 500 e il 300 a. C. ospitava figure come Socrate, Platone e Aristotele, poi nulla. L'Italia ha avuto lo splendore del Rinascimento. Alla fine del secolo a Vienna c'erano Freud, Klimt, Mahler, poi il deserto. In Francia nel Novecento Sartre, Simone de Beauvoir, Lévi-Strauss; in Italia Pirandello, Buzzati, Calvino, Montale. Oggi non c'è più nessuno come loro. In tutta Europa la cultura sembra avvizzita.? Quando fioriscono i geni? Quando la società ha slancio, ottimismo, fame di futuro, quando apprezza la bellezza, l'alta cultura e premia le persone creative, competenti e geniali. Quando la scuola trasmette un sapere elevato. Oggi tutto questo manca. Sia in ...

CarloCalenda : Scusate per evitare la caduta dell’Occidente sul tema estremamente divisivo #Lacoste segnalo che ne ho 4 (due regal… - Capezzone : Imperdibile @Marco_Faraci su @atlanticomag sul #1989 - giopav70 : @RVenieri @Artibani1 @ElisaMelileo La vede come una sfida verso l'occidente perché siete talmente chiusi mentalment… -