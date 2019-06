L’ex di Non è la Rai Pamela confessa | “Mai avuto proposte indecenti | peccato Ma

Addio Totti alla Roma - il Codacons distrugge L’ex capitano : “non lo rimpiangeremo per quello che ha fatto” : L’Associazione di Consumatori ha espresso il proprio parere sull’Addio di Totti alla Roma, sottolineando di non rimpiangerlo per ciò che ha fatto in carriera L’Addio di Francesco Totti alla Roma ha scosso il mondo del calcio, sorpreso dalle parole dure e forti dell’ex capitano giallorosso nel corso di una conferenza stampa. AFP/LaPresse Se molti hanno accusato il club di Pallotta di aver abbandonato la propria ...

Patrick Baldassari fidanzato con Ilaria - L’ex della Marini diventa nonno : il gossip : Patrick Baldassari fidanzato con Ilaria: l’ex di Temptation Island Vip dimentica Valeria Marini Patrick Baldassari ha una nuova fidanzata, ma questo forse qualcuno lo sapeva già. Archiviata la storia con Valeria Marini, l’ex protagonista di Temptation Island Vip ha ritrovato l’amore. Patrick e Valeria hanno partecipato insieme alla prima edizione Vip di Temptation Island e […] L'articolo Patrick Baldassari fidanzato con ...

Nilufar Addati di nuovo innamorata? L’ex tronista imbarazzata non risponde : Nilufar Addati è fidanzata? L’ex tronista si rifiuta di rispondere alle domande sulla sua vita sentimentale Nilufar Addati, come altri influencer, ha preso parte al Pitti di Firenze. Tabloit.it ha raggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne e le ha chiesto quali siano i suoi progetti per le sue vacanze estive ed infine non poteva […] L'articolo Nilufar Addati di nuovo innamorata? L’ex tronista imbarazzata non risponde ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Giugno : Il segretario non scarica L’ex ministro e si limita a dire : “Il partito che ho in mente non si occupa delle nomine dei magistrati” : Psico-dem Zingaretti si tiene l’imbarazzante Luca e quello, per ringraziarlo, lo bastona Nel caos – Il segretario difende l’ex ministro e dice: “Il mio Pd non si occupa di Procure” di Wanda Marra La macchina del tango di Marco Travaglio L’ultimo grido del tartufismo nazionale è smentire notizie inesistenti per cancellare quelle esistenti e rispondere alle domande sbagliate per eludere quelle giuste. Tipo dialogo tra sordi. “Che ora ...

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone insieme. Leggi la reazione delL’ex Andrea Damante. (Foto) : Le anticipazioni pubblicate ieri da Gabriele Parpiglia sul flirt in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone si arricchiscono oggi di ulteriori dettagli sulla coppia che, così assortita, già promette grandi spunti di... L'articolo Giulia De Lellis ed Andrea Iannone insieme. Leggi la reazione dell’ex Andrea Damante. (Foto) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesca De André - scontro furioso con L’ex fidanzato Giorgio : “Non hai bevuto stasera?” : A 'Live - Non è la d'Urso' la ex concorrente del Grande Fratello, ospite con il neofidanzato Gennaro, ha avuto un acceso...

Live Non E La D’Urso : ospiti Gennaro - Francesca e L’ex Giorgio. Lei svela i problemi delL’ex con alcol e sostanze…leggi cosa è accaduto : Al Grande Fratello Francesca De Andrè ha dato più volte del ‘fatto’ al suo ex, Giorgio Tambellini. Ieri sera a Live Non è la D’Urso, la ragazza è tornata all’attacco ed ha lanciato pesanti accuse.... L'articolo Live Non E La D’Urso: ospiti Gennaro, Francesca e l’ex Giorgio. Lei svela i problemi dell’ex con alcol e sostanze…leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Live – Non è la d’Urso : ospiti Pamela Prati - Gennaro - Francesca (e L’ex) : Live – Non è la d’Urso: tutti gli ospiti di stasera mercoledì 12 giugno 2019 Stasera, mercoledì 12 giugno 219, andrà in onda un’altra puntata di Live – Non è la d’Urso. In prima serata, su Canale 5, Barbara d’Urso avrà la possibilità di intervistare di nuovo Pamela Prati. La showgirl, dopo l’intervento delle sue […] L'articolo Live – Non è la d’Urso: ospiti Pamela Prati, Gennaro, ...

'Non è la d’Urso' - Francesca e Gennaro contro tutti : in studio L’ex fidanzato Giorgio : Tredicesimo appuntamento con il programma serale di Barbara d'Urso che ospiterà anche Pamela Prati per la prima volta...

Giulia De Lellis e Iannone : Ludovica Pagani contro L’ex corteggiatrice : Giulia De Lellis e Iannone nuova coppia? Ludovica Pagani critica l’ex corteggiatrice a Mattino 5 Il nuovo gossip su Giulia De Lellis e Andrea Iannone sta facendo il giro del web ormai da diverse ore. Federica Panicucci non può non parlarne a Mattino 5, dove gli opinionisti dicono la loro al riguardo. In particolare, si […] L'articolo Giulia De Lellis e Iannone: Ludovica Pagani contro l’ex corteggiatrice proviene da Gossip e Tv.

«Andrea Iannone e Giulia de Lellis la nuova coppia dell’estate». È lei la nuova fiamma delL’ex fidanzato di Belen? : «Andrea Iannone e Giulia de Lellis la nuova coppia dell’estate». È lei la nuova fiamma dell’ex fidanzato di Belen? «Che cosa sta bollendo in pentola tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis? “Spy” in edicola da domani vi svela tutti i retroscena della passione che è esplosa tra il pilota di moto, ex fidanzato di Belen Rodriguez, e la influencer, che si è definitivamente allontanata da Andrea Damante». È l’anteprima lanciata dal ...

Live – Non è la D’Urso Marco Carta e L’ex agente di Pamela Prati animeranno la serata del 5 giugno : Live – Non è la D’Urso da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5 Marco Carta racconta la sua veritàProtagonista di meme, battute, giochi, scherzi sui social dopo il caso di cronaca che l’ha visto protagonista, Marco Carta approda a Live – Non è la D’Urso mercoledì 5 giugno per raccontare la sua verità. Per chi non lo sapesse il cantante ex di Amici di Maria De Filippi, nei giorni scorsi è stato accusato ...

Carolina Girasole assolta anche in Appello : “L’ex sindaca di Isola Capo Rizzuto non fu eletta con i voti delle ‘ndrine” : L’ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Carolina Girasole, è stata assolta anche in secondo grado nel processo “Insula”. La Corte d’Appello di Catanzaro, infatti, ha confermato la sentenza di primo grado assolvendo la Girasole dalle accuse di voto di scambio politico-mafioso, turbativa d’asta e abuso d’ufficio. In attesa delle motivazioni, per i giudici è assoluzione piena perché quei fatti non sussistono e l’ex sindaco non li ha commessi. Difesa ...

