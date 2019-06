Francia | la Ferrari dice di essere sulla strada giusta

Formula 1 – Verstappen quarto in Francia - l’olandese soddisfatto : “contento di aver chiuso tra le Ferrari” : Finire tra le Ferrari soddisfa Max Verstappen: le parole dell’olandese della Red Bull al termine del Gp di Francia quarto posto per Max Vertstappen oggi al Gp di Francia 2019: l’olandese della Red Bull si è piazzato tra le due Ferrari, di Leclerc e Vettel, oggi al Paul Ricard. Un risultato che in qualche modo soddisfa Verstappen: “chiudere in mezzo alle Ferrari su questo circuito mi fa esser molto contento. Avevo Charles ...

Gp di Francia - vince Lewis Hemilton : al secondo posto Valtteri Bottas - segue la Ferrari con Charles Leclerc : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Le Castellet il britannico della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto il compagno di team Valtteri Bottas. Sul podio anche Charles Leclerc, terzo con la Ferrari. Per Hamilton è la

VIDEO Sebastian Vettel - giro veloce nel GP Francia F1 : punto di bonus per il ferrarista - premio di consolazione : Sebastian Vettel si può consolare con il giro più veloce siglato nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco, che ha concluso la gara al quinto posto, ha timbrato il fastest lap proprio sul finale dopo essere rientrato ai box per cambiare le gomme. Si tratta di un premio di consolazione per il quattro volte Campione del Mondo che non è mai stato in corsa per un risultato di rilievo ma che porta a casa il punto di bonus. Di ...

Toto Wolff F1 - GP Francia 2019 : “Il circuito migliore dell’anno per Mercedes - in Austria sarà battaglia con Ferrari. Voglio duelli gladiatori” : Le Mercedes hanno dominato il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Le Frecce d’Argento hanno infilato l’ennesima doppietta stagionale, Lewis Hamilton ha giganteggiato dal primo all’ultimo giro imponendosi agevolmente davanti a Valtteri Bottas. Il britannico ha conquistato la quarta vittoria consecutiva e ha allungato in classifica generale nei confronti del suo compagno di squadra mentre le Ferrari sono state ...

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “Non ho il passo per battere le Mercedes - la Ferrari non è abbastanza forte” : Sebastian Vettel è il grande deluso di giornata al termine del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare di un pessimo quinto posto: scattato dalla settima piazzola sulla griglia di partenza, è riuscito a superare soltanto le due McLaren e ha concluso la sua gara con un risultato mediocre rispetto alle aspettative della vigilia. Il tedesco, probabilmente ancora scosso dal tanto discusso ...

Formula Uno - il Gp di Francia in diretta : Mercedes davanti - le Ferrari inseguono : È in corso il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Castellet: Lewis Hamilton, scattato dalla pole position, è in fuga, inseguito dal compagno di squadra Vallteri Bottas e Charles Leclerc. Più indietro la Ferrari di Sebastian Vettel L'articolo Formula Uno, il Gp di Francia in diretta: Mercedes davanti, le Ferrari inseguono proviene da Il Fatto Quotidiano.

VIDEO GP Francia F1 2019 - la Ferrari può tenere aperta la gara? Leclerc cerca il sorpasso sulle Mercedes al via : Oggi pomeriggio, alle ore 15.00, scatterà il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Al circuito Paul Ricard di Le Castellet tutto sembra pronto per una doppietta della Mercedes: Lewis Hamilton partirà in pole position accanto a Valtteri Bottas, le due Frecce d’Argento hanno dimostrato di essere più veloci della concorrenza ma dovranno stare molto attenti perché in gara può succedere davvero di tutto. Il britannico andrà a caccia ...

F1 - GP Francia 2019 : sostituita la pompa dell’olio sulla Ferrari di Vettel - nessuna penalità sulla griglia di partenza : La Ferrari ha sostituito la pompa dell’olio sulla monoposto di Sebastian Vettel. Come riporta Auto Motor und Sport, i meccanici del Cavallino Rampante hanno operato in regime di parco chiuso e sono stati costretti a cambiare il pezzo che ieri aveva creato parecchi problemi durante le qualifiche, generando delle difficoltà importanti al pilota che si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione sulla griglia di partenza. Il ...

Formula 1 - problemi di affidabilità per la Ferrari : ecco perchè Vettel ha faticato nelle qualifiche in Francia : La monoposto del tedesco ha accusato un problema al motore endotermico, che ha richiesto la sostituzione della pompa dell’olio problemi di affidabilità in casa Ferrari nel week-end di Le Castellet, dove è in programma oggi il Gran Premio di Francia. Secondo quanto riferito dai media tedeschi, il Cavallino si è visto costretto a sostituire la pompa dell’olio sulla monoposto di Vettel, riuscito a conquistare solo un deludente ...

F1 - GP Francia 2019 : una perdita d’olio sulla Ferrari di Vettel nelle qualifiche? Si teme per la gara di oggi : E’ proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato per la Ferrari. Nel corso delle qualifiche del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2019 di F1, la settima piazza del tedesco della Rossa Sebastian Vettel aveva destato delle perplessità. Troppo brutta per essere vera la prestazione del teutonico, anche rispetto al suo compagno di team Charles Leclerc, terzo in griglia di partenza. Ecco che un’avaria tecnica potrebbe essersi ...

LIVE F1 - GP Francia 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - la Ferrari confida nella strategia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Francia (23 giugno) – La presentazione del GP Francia (23 giugno) – La cronaca delle qualifiche GP Francia – La classifica mondiale piloti – La classifica mondiale costruttori Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia 2019, ottavo round del Mondiale 2019 di F1. Sulla pista di Le Castellet assisteremo ad un’altra gara che ...

F1 - GP Francia 2019 : Mercedes favorita e gara già segnata? La Ferrari ha bisogno di un’impresa : La domanda è sempre la stessa ed ormai sta assumendo quasi dei connotati noiosi: sarà possibile battere la Mercedes? La risposta nei primi sette appuntamenti del Mondiale 2019 di F1 è sempre stata negativa. Certo, alcuni episodi hanno inciso: in Bahrein il ritiro di un Charles Leclerc lanciatissimo verso la sua prima vittoria, frenato da un problema tecnico, e in Canada la penalità a Sebastian Vettel. In un modo o nell’altro a Brackley ...

Ferrari : in Francia qualifiche e dichiarazioni che non lasciano ben sperare : Nel 60° GP di Francia, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Sebastian Vettel prenderanno il via dalla terza e settima posizione. La prima parte della qualifica ha visto le due SF90 passare il turno senza problemi, con gomme Soft. Charles ha ottenuto 1’31”441 al primo tentativo, poi migliorato fino a 1’30”647 al secondo. Sebastian […] L'articolo Ferrari: in Francia qualifiche e dichiarazioni che non lasciano ben sperare sembra essere ...