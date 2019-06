Dopo nubifragi e grandinate | arriva il caldo africano

ilgiornale

(Di domenica 23 giugno 2019) Giorgia Baroncini Su tutta l'Italia è in arrivo un'ondata di. La colonnina di mercurio toccherà i 40 gradi in molte zone del Paese. Nuova instabilità a inizio lugliola grandine e iche hanno messo in ginocchio l'Italia, ora è in arrivo un'ondata di. Secondo i meteorologi, la possima settimana la colonnina di mercurio salirà fino a toccare i 40 gradi in molte zone del Paese. Già per la giornata di lunedì 24 giugno, infatti, è previsto unintenso con aria bollente. Al Centro-Nord si registreranno temperature oltre i 35 gradi. Ma ilsarà ancora più intenso soprattutto nella seconda parte della settimana quando si toccheranno i 40-42 gradi nelle zone interne meridionali della Sardegna e i 37-38 gradi al Nord e sul medio versante tirrenico. Il sole splenderà quindi su tutta l'Italia. Solo a ridosso dei rilievi alpini si ...

