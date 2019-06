Alvin a Giochi senza frontiere con Ilary Blasi Anteprima Blogo

Dove vanno a finire i tuoi dati se giochi a 'Vinci SAlvini' : Il ministro dell'Interno lancia il concorso #VinciSalvini, che consentirà a chi interagisce maggiormente con le sue pagine social di prendere un caffè con il leader della Lega. A presentare l'iniziativa è stato quattro giorni fa lo stesso Matteo Salvini che, svestite le uniformi delle forze dell'ordine o le sue celebri felpe, si improvvisa presentatore di quiz televisivi per spiegare le regole e i premi in palio in un video pubblicato sul ...

Torna “Vinci SAlvini” - il giochino che riduce la politica a selfie e like : Che i Mi piace, i like, siano ancora l’epicentro delle piattaforme social è fuori discussione. Facebook e compagnia si sono arricchite negli anni di centinaia di funzioni diverse ma alla fine è lì, in uno strumento che in realtà nasce molto prima – già dalle pratiche di marketing degli anni Novanta – che si Torna. Alla profilazione spietata e al massimo coinvolgimento resi possibili da quel pollicione che, nelle diverse piattaforme, prende ...

Matteo SAlvini - fine dei giochi : 'Giuseppe Conte è un carnefice - non ha più la mia fiducia' : Poche parole, chiare. Per Matteo Salvini , alla luce di quanto accaduto su Armando Siri , il premier Giuseppe Conte è passato dal ruolo di 'avvocato del popolo' a quello di ' carnefice ', parola sua, ...

Matteo SAlvini - fine dei giochi : "Giuseppe Conte è un carnefice - non ha più la mia fiducia" : Poche parole, chiare. Per Matteo Salvini, alla luce di quanto accaduto su Armando Siri, il premier Giuseppe Conte è passato dal ruolo di "avvocato del popolo" a quello di "carnefice" (parola sua) del sottosegretario leghista indagato per corruzione. carnefice, ovviamente, su mandato del Movimento 5