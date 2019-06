Lo Stato italiano è un puzzle scomposto

Ed Sheeran a Firenze ha cantato in italiano : è Stato semplicemente “Perfect”! : <3 The post Ed Sheeran a Firenze ha cantato in italiano: è stato semplicemente “Perfect”! appeared first on News Mtv Italia.

Tacopina : «DisguStato dal calcio italiano. Il Palermo ha barato ed è ancora in B» : «Il Venezia merita di rimanere in Serie B. Meglio conquistarla sul campo, ma queste due partite non si dovevano giocare perché un mese fa il comunicato della Lega certificava che il Venezia era salvo». Il presidente del Venezia Joe Tacopina non usa giri di parole per commentare l’attuale situazione dei lagunari, come riporta la Gazzetta dello […] L'articolo Tacopina: «Disgustato dal calcio italiano. Il Palermo ha barato ed è ancora ...

MATURITÀ 2019 - ESAME DI Stato MIUR/ Spauracchio 2° prova e tototraccia temi italiano : MATURITÀ 2019, ESAME di STATO MIUR: verso la Prima prova, tototraccia temi d'italiano da Pascoli fino al bullismo. 'Terrore' seconda prova e orale.

Maturità 2019 - Esame di Stato Miur/ Tototraccia temi italiano : da Pascoli al bullismo : Maturità 2019, Esame di Stato Miur: verso la Prima Prova, Tototraccia temi d'italiano da Pascoli fino al bullismo. Alcuni faranno anche la 'terza' prova

Lo Stato italiano rischia di finire in tribunale per non aver agito contro l’emergenza climatica : Che la Terra sia in pericolo ormai non è più un mistero e che i suoi abitanti debbano fare qualcosa di concreto per assicurarsi un futuro, neppure. Ma che cosa? E soprattutto come? Un gruppo di associazioni, movimenti e semplici cittadini riuniti in una campagna dal titolo emblematico, “Giudizio universale”, ha deciso di passare dalle parole ai fat...

Whirlpool - Di Maio avverte i vertici : «Non si prende per il c... lo Stato italiano». E l'azienda apre : «Troveremo soluzioni» : «Ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Intanto blocchiamo gli incentivi concessi». Il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha concluso così il vertice al Mise con Whirlpool sulla...

Rissa a Cadice in Spagna : arreStato il giovane italiano che ha sferrato il calcio : All'alba di sabato 25 maggio, fuori da un locale di Punta de San Felipe a Cadice, in Spagna, c'è stata una violenta Rissa tra studenti Erasmus italiani e alcuni giovani del posto. Ad avere la peggio un ragazzo spagnolo che è stato colpito con un violento calcio mentre era a terra ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Nella giornata di ieri, il giudice di Cadice ha confermato l'arrestato solo per l'autore del brutale calcio. La decisione è ...

Giovane pisano morto a Londra : italiano indagato/ Erik Sanfilippo è Stato ucciso? : Un ragazzo della provincia di Pisa è morto a Londra, Scotland Yard ha messo sul registro degli indagati un 52enne italiano

Italiano condannato negli Emirati - la Farnesina : "E' Stato graziato" | In carcere dal 2018 : L'imprenditore Massimo Sacco, che era detenuto negli Emirati Arabi Uniti per un presunto traffico di stupefacenti, rientrerà in Italia nei prossimi giorni

