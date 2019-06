Formula 1 – Hamilton ringrazia il team | Bottas si accontenta e Leclerc spera in una lotta

sportfair

(Di sabato 22 giugno 2019) Unsoddisfatto si congratula colpensa già alla partenza di domani ein una bella battaglia: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Francia 2019 86ª pole position per Lewisoggi in pista al Paul Ricard: il britannico della Mercedes partirà domani dalla prima posizione in griglia al Gp di Francia 2019, seguito dal compagno di squadra Valtterie da Charles. Qualifiche amare per Vettel, che non è riuscito a far meglio del settimo posto, piazzandosi alle spalle di Verstappen e delle McLaren di Norris e Sainz. LaPresse Sereno e soddisfatto,ha così commentato il suo risultato appena terminate le qualifiche: “voglio salutare tutti, non è una pista semplice questa, ci sono vie di fuga molto ampie, è tecnica, ma siamo stati veloci tutto il weekend. All’ultimo ero davanti di circa mezzo secondo, ...

SkySportF1 : ?? Pole Position per Lewis Hamilton ?? 86^ Pole in carriera ?? I risultati: - Eurosport_IT : La pole è sempre e solo Mercedes: Hamilton 1° davanti a Bottas, solo 7° Vettel #GPFrancia - rossi20_rossi : RT @SkySportF1: ?? Pole Position per Lewis Hamilton ?? 86^ Pole in carriera ?? I risultati: -