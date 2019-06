Cgil | Landini | Porti chiusi | ma i giovani vanno via

Lavoro - Landini (Cgil) : “Porti chiusi ai migranti - ma intanto i giovani vanno via dall’Italia” : Il segratario nazionale della CGIL da Reggio Calabria: "È sotto gli occhi di tutti la contraddizione di chi ha raccontato che saremmo un Paese invaso e che i problemi si risolvono chiudendo i porti, senza rendersi conto però che i giovani, soprattutto del Mezzogiorno, se ne stanno andando; questo è un modo per disperdere intelligenze e capacità a beneficio di altri Paesi più furbi".Continua a leggere

Cgil - Landini al corteo Ripartire dal Sud : <br>"Porti chiusi - ma i giovani vanno via" : È partito questa mattina da piazza De Nava a Reggio Calabria il corteo nazionale "Ripartire dal Sud" organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per rivendicare a partire proprio dal Mezzogiorno la centralità del lavoro nell'eliminare le disuguaglianze sociali sempre più evidenti in Italia, in un divario tra Nord e Sud che non accenna a diminuire.In testa al corteo, con lo striscione con l'hashtag #futuroalLavoro, ci sono anche i ...

Maternità surrogata solidale - convegno in sede Cgil sulle pdl. Landini prende le distanze : “Nessun appoggio alla legge” : ‘Gestazione per altri’ solidale, contro ogni forma di sfruttamento, con un ‘patto di gravidanza’ (o accordo) e un registro delle ‘gestanti per altri’. Sono alcuni punti delle due proposte di legge illustrate oggi al convegno ‘Fecondazione medicalmente assistita e gestazione per altri: la possibilità di un figlio nel 2019’, messe a punto – dopo un lungo lavoro con giuristi, medici, esperti ...

Quasi un iscritto su due alla Cgil vota Lega o M5S - Landini e Pd chiamati a riflettere : Le ultime elezioni europee, nel solco di quanto evidenziato dalle politiche del 2018, hanno messo in rilievo il fatto che in Italia soffi un vento sovranista e populista. E se è vero che il Movimento Cinque Stelle all'ultima tornata per il rinnovo del Parlamento Europeo ha un po' segnato il passo, la Lega ha fatto segnare un vero e proprio boom. Ci si chiede da dove provenga tutto questo consenso e le ultime rilevazioni descriverebbero una ...

Cgil - Maurizio Landini umiliato dai compagni : mezzo sindacato vota la Lega di Matteo Salvini : Mentre Maurizio Landini, segretario della Cgil vuole lo sciopero generale contro il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, un sondaggio Ipsos rivela che alle elezioni europee quasi il 40 per cento degli iscritti al suo sindacato ha votato i giallo-verdi e il gradimento personale del leader della

Papa Francesco comunista? Non riceve Matteo Salvini ma la delegazione Cgil guidata da Landini : Pare che Matteo Salvini non lo voglia riceve. Ma Papa Francesco trova tempo e modo per accogliere altri ospiti in Vaticano. Gli ultimi? Una delegazione della Cgil guidata dal segretario generale, Maurizio Landini, e della Flai-Cgil (il sindacato dei lavoratori agro-alimentari), insieme all’Associazi

Il segretario della Cgil Landini : 'Bisogna sciogliere i partiti neofascisti' : Recentemente il neosegretario della Cgil Maurizio Landini ha detto la sua sull'attuale avanzata dei partiti e dei movimenti che si rifanno idealmente al fascismo e al neofascismo. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato nell'edizione genovese di 'Repubblica', durante un'assemblea tenutasi a Genova Landini ha sostenuto che tutte le organizzazioni che si richiamano al fascismo dovrebbero essere sciolte. Per essere più ...

Codice appalti - Salvini vs Cgil. Landini : "Ci quereli pure - ma cambi le leggi sbagliate" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha proposto la sospensione per due anni del Codice degli appalti attraverso un emendamento al decreto sblocca-cantieri, poiché ritiene che sia uno strumento "vecchio che sta ingabbiando il Paese". Prontamente è arrivata la reazione dei suoi oppositori, ma, in realtà, anche dei suoi alleati, visto che il senatore del MoVimento 5 Stelle Nicola Morra è stato tra i primi a definire il subappalto un ...

Cantieri - Salvini querela sindacalista Cgil per frasi sul “regalo alle mafie”. Landini : “Fa gazzarra - denunci tutti gli iscritti” : “Quella di Salvini non può più essere considerata una follia. È piuttosto un disegno lucido che regala alle mafie e alla corruzione spazi enormi di agibilità. Un disegno (…) che sta invece dalla parte della illegalità”. Le frasi del segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra, sullo Sblocca Cantieri e la sospensione per due anni del Codice degli appalti hanno provocato la reazione di Matteo Salvini. Secondo quanto si ...

Cgil - Landini : “Salvini? Siamo 5 milioni - ci quereli tutti. Faccia meno gazzarra e affronti i problemi nel merito” : “Salvini vuole querelare 5 milioni di iscritti? Ci quereli tutti ma non svii la discussione. La Cgil non ha mai detto che Salvini fosse mafioso o corrotto. Ha detto che quei provvedimenti sono sbagliati, cosa che è sotto gli occhi di tutti. L’ha detto anche Cantone che Siamo di fronte al rischio concreto di infiltrazione mafiosa cambiando quelle norme”. Cosi il leader Cgil, Maurizio Landini replica così al vicepremier Salvini ...

Cgil : a Palermo 'Lavoro - diritti - Europa' con Landini : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Al Teatro Santa Cecilia di Palermo la Cgil Palermo riunirà questa mattina il suo attivo dei quadri e dei delegati per il primo confronto col segretario generale Cgil Maurizio Landini, che conclude i lavori. “Lavoro, diritti, Europa” è il tema del dibattito, che sarà l'o

L’affondo del segretario Cgil Maurizio Landini : “Il governo è connivente con i fascisti” : Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, attacca il governo e soprattutto la Lega, accusandoli di essere conniventi con il fascismo: "C'è una connivenza, una copertura, c’è un lasciar fare, quasi a dire che si possono fare cose che sono contro la nostra Costituzione, contro la nostra storia, contro la nostra democrazia".Continua a leggere

Primo Maggio - a Bologna il corteo Cgil - Cisl e Uil. Da Landini appello per l'unità dei sindacati : ... Pil a +0,1% meglio che niente, ma siamo indietro Molti i temi europei in evidenza, dall'uniformità di regole e contratti all'Industria 4.0, ma senza dimenticare gli ultimi dati sull'economia ...