Ancona Un 2019 di successo per i ragazzi del Musicale

laprimapagina

(Di sabato 22 giugno 2019) Anno straordinario per il Liceoche mai come in questo 2018-ha avuto premi e riconoscimenti prestigiosi nell’ambito di

wordsandmore1 : Carl Brave in concerto presso Spilla Festival, Ancona, 22 giugno 2019 - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona fine code causa incontro sportivo a A14 Svincolo Riccione (Km 135,4) in uscita in entrambe le d… - Marche_Notizie : Porto di Ancona, l’inizio dell’estate porta due crociere -