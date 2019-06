VIDEO Skriniar Juventus | clamoroso | il difensore deride i bianconeri!

juvedipendenza

(Di venerdì 21 giugno 2019)- Unapparso sui social network, il quale riprendeintendo a sbeffeggiare lainsieme ad alcuni amici o tifosi interisti durante le proprie vacanze estive. Ildell’Inter ha intonato il coro: “Co, co, come mai, la Champions League tu non la vinci mai”. Un coro cantato e ripetuto più volte … More

Sport_Mediaset : #Skriniar contro la #Juve: 'Non la vinci mai'. - FcInterNewsit : VIDEO - Skriniar scatenato in vacanza. E parte il coro: “Co-come mai...” - MrVacchiong : ????? Il difensore interista #Skriniar intona un coro sfotto' nei confronti della #Juventus: 'Come mai non la vinci… -