Udite | udite | il filtro chiamate di Google potrebbe arrivare presto in Europa

Ascolti tv - dati AUditel giovedì 20 giugno : la finale di All Together Now vince su Don Matteo 11 : Chiude vincendo gli Ascolti di prima serata ‘All Together Now’, la cui ultima puntata su Canale 5 ha ottenuto 2.710.000 telespettatori e il 19.12% di share risultando il programma più visto del prime time. Ascolti tv prime time Al secondo posto la replica su Rai1 di ‘Don Matteo 11’ che ha registrato nel primo episodio 2.612.000 telespettatori e il 13.02% di share e nel secondo 2.220.000 spettatori e il 14.02%. Terzo ...

Analisi AUditel : la serata di mercoledì 19 giugno 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre nei pressi della soglia del 20% . La curva nera del Tg La7 è sulla linea del 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 7% di share. Le curve di Stasera Italia estate e Otto e mezzo scorrono fra il 4 e 8% di share. L'access time vede la curva ...

Ascolti tv - dati aUditel mercoledì 19 giugno in 6 milioni per la nazionale Under 21 : Ascolti tv, prime time La sfida contro la Polonia della nazionale italiana Under 21 – persa dagli azzurrini per 1-0 – è stata una vittoria negli Ascolti per Rai1 che ha ottenuto uno share del 27,3% e 6.002.000 spettatori. Al secondo posto, su Canale 5, l’ultima puntata stagionale di Live – Non è la D’Urso, che ha fatto segnare 2.620.000 spettatori e il 18.3% di share. Terzo piazzamente su Rai3 per Chi l’ha ...

Se l'AUditel consacra il calcio femminile - : Laura Rio Ci sono colleghi, amici e conoscenti (uomini) che continuano a borbottare che quello non è calcio. Altri che sottolineano che le capacità tecniche non sono all'altezza. Altri - rimasti al tempo delle caverne - che sostengono che quello sport non è fatto per le donne, che si dovrebbero dedicare alla danza o al massimo al tennis. Altri che tentano di sminuire il fenomeno sociale: è una bolla, gonfiata dal marketing di Sky che ...

Ascolti TV | Social AUditel 19 giugno 2019 : Barbara D’Urso chiude la stagione in bellezza - Live Non è la D’Urso prima tendenza italiana con oltre 100.000 Tweet : Social Auditel 19 giugno 2019: Live Non è la D'Urso, l'ultima puntata varca la soglia dei 100.000 Tweet Barbara D’Urso può andare in vacanza felice dopo l’ennesimo risultato record di Live Non è la D’Urso. Boom sui Social anche per l’ultima puntata che ha registrato più di 100.000 ...

Ascolti tv - dati AUditel martedì 18 giugno : 6.5 milioni per la Nazionale femminile : È boom su Rai 1 per la partita del mondiale Italia-Brasile che ha visto coinvolta la Nazionale femminile seguita nel prime time del 18 giugno da 6.525.000 telespettatori con il 29,3% di share. Sui canali Sky la Nazionale femminile ha coinvolto altri 797.000 spettatori con il 3,57% di share, tra Sky Sport Uno e Sky Sport serie A. Ascolti tv prime time Al secondo posto tra le reti generaliste, dopo la partita di Rai1, si piazza ‘La Scuola ...

Analisi AUditel : la serata di martedì 18 giugno 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando arrivando a toccare la soglia del 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre di un paio di punti sopra la soglia del 20% . La curva nera del Tg La7 è sulla linea del 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca l'8% di share. Le curve di Stasera Italia estate e Otto e mezzo scorrono fra il 4 ed il 7% di share. L'access time ...

Analisi AUditel del pomeriggio di lunedì 17 giugno 2019 : Partiamo con la nostra Analisi dalla curva di Canale 5 al comando con il trenino delle soap Beautiful, Una vita, Bitter sweet ed il Segreto attorno al 20% di share. Segue dapprima la curva verde dei Tg Regionali attorno al 16%, poi c'è la curva blu del varietà Io e te che scorre costante attorno al 10%, per poi chiudere al 13% terminato Lo sportello di Forum.In seguito calo della curva di Canale 5 con Tante storie fin sotto la linea del 15% ...

Analisi AUditel del mattino di lunedì 17 giugno 2019 : La mattina si apre alle 7 con l'edizione del Tg1 al comando fin verso il 17% di share, le fasce informative di Canale 5 e di Rai3 si posizionano subito sotto. La curva nera di La7 si appoggia con Omnibus sulla linea del 5% di share.In seguito va nettamente al comando la curva di Unomattina che fa da traino al Tg1 delle 8, quest'ultimo che arriva al 23% di share, seguito dal Tg5 che si ferma al 19%. La curva di Agorà è ben sotto la soglia del ...

Ascolti tv - aUditel martedì 18 giugno vince il film Appuntamento al Parco : Ascolti tv, prime time Con quasi tre milioni di telespettatori il film di Rai1 Appuntamento al Parco non solo riesce a dare la vittoria sul fronte degli Ascolti a viale Mazzini, ma anche a realizzare per il periodo estivo un risultato più che dignitoso. Nel dettaglio la pellicola tratta da una storia vera con la straordinaria Diane Keaton è stato visto da 2.974.000 telespettatori pari al 14,6% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ...

Ascolti tv - dati AUditel domenica 16 giugno : oltre 5.6 milioni per Italia – Spagna : Vittoria netta nella prima serata del 16 giugno per l’incontro Under 21 Italia-Spagna, trasmesso da Rai1, che ha conquistato 5.660.000 telespettatori e il 29.4% di share. Al secondo posto, su Canale 5, ‘Lontano da Te‘ con 1.656.000 telespettatori e l’8.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Rai3, per ‘Report’ con 1.321.000 spettatori e il 6.8% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti del ...

Ascolti tv - i dati AUditel incoronano la Ballata per Genova : Successo venerdì 14 giugno per Ballata per Genova, l’evento di Rai1 in omaggio alla città ferita dal crollo del ponte Morandi. Lo spettacolo, condotto da Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo e Lorella Cuccarini con la partecipazione di tanti artisti italiani, ha vinto la prima serata con il 18.5% di share e 3 milioni 164mila spettatori, battendo nettamente il film di Canale 5 La battaglia di Hacksaw Ridge (1 milione 471mila con ...

Forte scossa di terremoto in Friuli : paura in provincia di Udite - l’Ingv fa il punto della situazione : Alle ore 15:57 italiane del 14 giugno 2019 un evento sismico di magnitudo Ml 4.0 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’Ingv 1 km a nord di Verzegnis (provincia di Udine) ad una profondità di 5 chilometri. L’evento è stato localizzato nella provincia di Udine nelle vicinanze dei comuni di Verzegnis e Tolmezzo. Nella tabella i comuni entro 10 km dall’epicentro. L’area interessata dall’evento sismico di questo pomeriggio è ...

Ascolti tv - dati aUditel venerdì 14 giugno All Together Now batte Don Matteo : Ascolti tv, prime time La semifinale di All Together Now ha vinto la gara degli Ascolti riuscendo persino a superare la replica di Don Matteo. Lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con J-Ax ha ottenuto una media di 2 milioni 580mila spettatori pari al 16.27%,. Su Rai1 i primi due episodi, in replica, della serie Don Matteo 11 hanno fatto segnare 2 milioni 433mila con il 13.4%. Da segnalare, su Rai2, il risultato della serata evento ...