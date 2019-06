Stadio Fiorentina | il sindaco Nardella | “E’ giusto che ci sia una certa attenzione da

Fiorentina - Commisso a 360 gradi : “Montella - Chiesa - Veretout e Stadio - la situazione” : Da qualche giorno è il patron della Fiorentina ma già diverse sono state le sue uscite pubbliche soprattutto per quanto riguarda il mercato. Rocco Commisso ha concesso un’intervista anche a ‘La Nazione’ parlando di Montella e Chiesa. Ecco le sue parole. Fiorentina, Commisso è il nuovo idolo: “ma lassatm sta, manco dormire pozz fare” [VIDEO] “Devo parlare con Montella, lo vedrò negli Stati Uniti. Qualcuno ha ...

Fiorentina - Commisso in conferenza : “Allenatore - Chiesa - Stadio - Salah - vi dico tutto” : Presentazione ufficiale per Rocco Commisso quale nuovo presidente della Fiorentina. Dopo le parole di ieri, seguite all’annuncio, e la visita a stadio e strutture, il neo patron viola si è presentato alla stampa nel corso di una conferenza. Tanti gli argomenti affrontati, ecco le sue parole. “Ho fatto tante cose importanti in America, ora e’ il momento di farne in Italia. L’accoglienza che ho ricevuto e’ stata ...

Fiorentina - i Della Valle mai più allo Stadio con un clima così : Salvezza con il brivido per la Fiorentina, la squadra viola ha conquistato l’obiettivo dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Genoa e la contemporanea sconfitta dell’Empoli contro l’Inter, adesso l’obiettivo è quello di programmare il futuro con l’ormai imminente cambio di proprietà e con il club che finirà nelle mani di Commisso. Nel frattempo gli attuali proprietari Diego ed Andrea Della Valle non ...

Fiorentina - lo Stadio applaude i campioni del secondo scudetto viola : Lo stadio “Franchi” di Firenze ha tributato un lungo e sentito applauso nei confronti di alcuni dei protagonisti della Fiorentina 1969 vincitrice del secondo scudetto, e che questa sera, in occasione del cinquantesimo anniversario, hanno sfilato sul terreno di gioco, prima di essere ospitati in tribuna autorità. Il presidente esecutivo ed il club manager viola, Mario Cognigni e Giancarlo Antognoni, hanno regalato a ciascun ...

Stadio Fiorentina - sindaco Nardella : “Pronti al confronto” : Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto a distanza all’azionista di maggioranza della Fiorentina Diego Della Valle, che in una lettera apparsa quest’oggi su “La Nazione” ha puntato il dito non solo contro i tifosi ma anche contro l’amministrazione comunale: “Mi sembra ragionevole l’esigenza di arrivare alla fine del campionato. Poi noi siamo pronti per un confronto aperto, pubblico, su ...

Stadio Fiorentina - Fdi : “illusa una città” : Stadio Fiorentina – “E’ dal 2009 che Renzi e poi Nardella, insieme ai Della Valle, hanno alimentato illusioni nella tifoseria e nella citta’. E’ finito il tempo di prendere in giro la gente che ha il cuore foderato di viola. Di progetti e plastici del nuovo Stadio ne e’ piena Firenze, ma hanno alimentato soltanto illusioni. Anche a me sarebbe piaciuto il nuovo Stadio ma e’ chiaro che non ci crede ...

Stadio Fiorentina - Nardella : “i termini sono scaduti - adesso basta alibi” : Stadio Fiorentina – Il 6 maggio è scaduto “il termine che si e’ data la stessa Fiorentina” per la presentazione del progetto definitivo del nuovo Stadio. “Se ho sentito recentemente i Della Valle su questo argomento? In questi ultimi giorni, settimane e mesi non sono stato chiamato da nessuno. Le porte di Palazzo Vecchio sono aperte anche in questi giorni, quindi se Diego e Andrea Della Valle mi chiamano e ...

Fiorentina - protesta tifosi : via gli striscioni dallo Stadio : Via gli striscioni dallo stadio: è l’iniziativa decisa dal Centro di coordinamento viola club per contestare la Fiorentina e la sua proprietà. “Dopo la semifinale di Coppa Italia persa con l’Atalanta abbiamo volutamente atteso qualche giorno affinché la società facesse la dovuta chiarezza – spiega una nota ufficiale – sulle decisioni per rifondare il comparto tecnico sportivo ed evitare così per la quarta ...