Non avremo alcun Apex Legends 2?

(Di venerdì 21 giugno 2019) Se state aspettando un sequel di2, conviene mettervi l'anima in pace. Come possiamo vedere infatti, riporta gamesradar, stando alle dichiarazioni di uno sviluppatore del celebre battle royale,2 non verrà mai realizzato.In particolare Drew McCoy, executive producer presso Respawn, ah detto che "la maggior parte delle persone non si rende conto di quanto tempo ci voglia per realizzare qualcosa, quindi un personaggio per noi richiede qualcosa come un anno e mezzo per essere realizzato. Stiamo testando Wattson dalla fine del 2018, ma ci sono così tanti altri progetti in cantiere e la gente continua a chiederci cosa faremo"."Abbiamo la mente proiettata verso i prossimi anni di, crediamo che il nostro gioco sia un live game, per questo non realizzeremo mai un2, ma anzi speriamo che la stagione 72 sia straordinaria. Ragioniamo sul lungo ...

