Inizia l’era di Zion Williamson! Atletismo | personalità e intangibles | un talento come

(Di venerdì 21 giugno 2019) Prima scelta al Draft per la gioia dei New Orleans Pelicans, da questa nottediWilliamson:fuori dal comune per il giovane che dominerà l’NBA nei prossimi anni Nella notte italiana si sono poste le basi per la nuova stagione NBA. Il Draft 2019 ha assegnato uno o più talenti alle rispettive franchigie, giovani sui quali costruire il proprio futuro mettendoli al centro del progetto, o nuove pedine da aggiungere al roster per rinforzare la squadra. I New Orleans Pelicans sono stati baciati dalla fortuna durante la lottery: pur avendo solo il 6% di possibilità di prendere la pick numero 1, contro il 14% di Knicks, Suns e Cavs, NOLA è riuscita a pesare la prima scelta che si è tradotta inWilliamson. Watch @williamson hear his name called as the #1 overall pick through the lens of our slo-mo #PhantomCam! ...

