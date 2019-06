Icardi non vuole lasciare l’Inter | grossa grana per Conte

Inter – Icardi va o resta? Marotta non si sbilancia : “è una questione di correttezza” : Marotta non si sbilancia sul futuro di Icardi: le parole dell’ad nerazzurro sull’attaccante argentino Non è ancora fatta del tutto chiarezza sul futuro di Mauro Icardi all’Inter: il calciatore argentino ha espresso il suo desiderio di voler rimanere nel club nerazzurro, pur a costo di dover dimostrare ciò che vale al nuovo allenatore Antonio Conte, ma la società non ha ancora deciso in che direzione andare. L’Inter, ...

Inter - Djorkaeff non le manda a dire : “Icardi? Vada via pure - in mille al suo posto” : Youri Djorkaeff non le manda a dire: l’addio di Icardi non sarebbe un problema, “altri mille” potrebbero prendere il suo posto nell’Inter L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter ha portato grande entusiasmo, nonostante qualche grande ex nerazzurro abbia mostrato un po’ di diffidenza, pur riconoscendone le grandi qualità. È il caso di Youri Djorkaeff che Conte lo ha affrontato spesso in ...

Inter : nella formazione ideale di Conte non ci sarebbe spazio per Icardi e Nainggolan : Lavori in corso in casa Inter. L'ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore al posto di Luciano Spalletti, pur senza ricorrere a spese folli o avventate, porterà inevitabilmente la società milanese ad Intervenire sul mercato per allestire un organico che si avvicini del tutto (o quasi) ai "desiderata" dell'ex tecnico del Chelsea. Quest'ultimo, infatti, avrebbe già le idee piuttosto chiare sulla formazione-tipo che vorrebbe schierare alla ...

De Laurentiis chiude la porta a Icardi : «Non lo compro!» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sportmediaset: “Io non lo compro Icardi“ Nei giorni scorsi si erano diffuse le voci di un possibile arrivo di Mauro al Napoli, dopo che Conte lo aveva fatto fuori dalla sua Inter. De Laurentiis però aveva fatto sapere che non aveva intenzione di smantellare il suo Napoli, dal momento che la società milanese avrebbe voluto inserire nell’affare Zielinski o ...

Calciomercato Napoli - obiettivi per l’attacco - Rai : “Icardi non gradisce la destinazione. E su Lozano…” : Calciomercato Napoli, obiettivi per l’attacco, Rai: “Icardi non gradisce la destinazione. E su Lozano…” Calciomercato Napoli, obiettivi per l’attacco, Rai: “Icardi non gradisce la destinazione. E su Lozano…”. Si parla di Calciomercato Napoli alla “Domenica Sportiva Estate”, su Raidue. La squadra di esperti della sezione sportiva del servizio pubblico aggiorna su alcune operazioni attribuite ...

Inter : il confronto Conte-spogliatoio avrebbe convinto il tecnico a non puntare su Icardi : L'addio a Luciano Spalletti e l'approdo all'Inter di Antonio Conte in un primo momento aveva fatto pensare che potessero esserci maggiori margini di manovra nella gestione della "questione Mauro Icardi". Le qualità tecniche dell'attaccante argentino, infatti, non sono mai state in discussione, e nell'ambiente nerazzurro si ipotizzava che, sotto la guida del tecnico leccese, l'ex capitano potesse ripartire da zero, mettendo da parte gli attriti e ...

De Laurentiis : “L’Inter voleva smantellarmi la squadra ma non vendo. Sarri-Juve? La vivo così. Su Icardi e Lozano…” : De Laurentiis: “L’Inter voleva smantellarmi la squadra ma non vendo. Sarri-Juve? La vivo così. Su Icardi e Lozano…” De Laurentiis: “L’Inter voleva smantellarmi la squadra ma non vendo. Sarri-Juve? La vivo così. Su Icardi e Lozano…”. Di seguito l’ intervista rilasciata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, all’edizione odierna del Corriere dello Sport. Eccone alcuni ...

De Laurentiis al CorSport : «L’Inter vuole liberarsi di Icardi - io non vendo i miei campioni» : Da StJulian’s, dove si è conclusa la riunione dell’Eca, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha promosso a pieni voti Ancelotti e la stagione del Napoli. «Lo sceglierei ancora» ha detto, confermando che il matrimonio tra i due è saldo e che Carlo resterà col Napoli almeno per i due anni di contratto che ancora ha. Prima di passare al mercato del Napoli il ...

Inter-Icardi - è scontro totale : l’argentino non ha intenzione di andare via : L’Inter pronta a dire addio a Icardi, ma l’attaccante argentino vuole provare a convincere Antonio Conte: continua il braccio di ferro tra il club nerazzurro ed il suo giocatore Ancora problemi in casa Inter: dopo il caos creatosi durante la stagione 2018-19 attorno a Mauro Icardi, il braccio di ferro tra l’attaccante argentino ed il club nerazzurro sembra non essere ancora finito. Il calciatore interista non fa parte del ...

Calciomercato Roma - clamoroso tentativo per Icardi : asse tra i due club - non solo Dzeko : Icardi ALLA Roma? Il Calciomercato non ha preso ancora il via ma le trattative sono già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, l’argentino sembra lontano dall’Inter. Nelle ultime ore clamorosa notizia lanciata da Gianluca Di Marzio durante lo speciale Calciomercato di Sky, la Roma sta pensando ad un tentativo per Icardi con l’intenzione di portarlo alla Roma. Potrebbe ...

Conte nuovo allenatore dell’Inter : cosa ne sarà di Icardi? Il tecnico nerazzurro svela : “non ho ancora parlato con lui” : Antonio Conte ed il futuro di Mauro Icardi: le parole del nuovo tecnico nerazzurro sull’attaccante argentino E’ Antonio Conte il nuovo allenatore dell’Inter: dopo una stagione di alti e bassi, critiche e polemiche, la società nerazzurra ha deciso di interrompere la collaborazione con Luciano Spalletti e iniziare una nuova… era con l’ex ct azzurro. Conte – AFP/LaPresse Con l’annuncio del nuovo ...

Mercato Juventus - non solo Icardi : nuovo attaccante dalla Premier League! : Mercato Juventus- Giorni decisivi per il futuro della Juventus, soprattutto per quel che riguarda la scelta del prossimo allenatore. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, la sensazione è che Sarri sia il candidato numero uno per prendere il posto di Allegri sulla panchina bianconere. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’affondo decisivo della Juventus, anche se […] More

Calciomercato Juventus - occasione Icardi : Conte non lo vorrebbe tenere nella sua Inter : Mauro Icardi torna ad essere un nome caldo per il Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulla sua prima pagina che il centravanti non rientra nei piani di Conte per l’Inter del futuro. L’argentino è stato così scaricato dal mister che prenderà il posto di Spalletti sulla panchina nerazzurra già nelle prossime ore e Paratici, visti gli ultimi sviluppi, è pronto a tornare alla carica per piazzare il colpo. Non è un ...

Gazzetta : Nell’Inter di Conte non c’è posto per Icardi : Icardi sei fuori! Titola a lettere cubitali la Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Conte sulla panchina neroazzurra significa inevitabilmente la partenza di Mauro. Conte non vuole cominciare la stagione avendo ancora nello spogliatoio il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi Appena arrivato all’Inter, ...