Gdf | in un anno scoperti 13mila evasori totali e 6 miliardi di danno erariale Irregolare

Doppio lavoro - sette docenti universitari segnalati dalla Gdf : danno per 1 - 6 milioni : Arrotondavano, di molto, lo stipendio di docenti universitari fornendo consulenze per imprese e professionisti privati. Un Doppio lavoro illegale per cui sette professori delle facoltà di Architettura e Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sono sono stati segnalati per danno erariale dalla Guardia di finanza di Caserta alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania. Secondo i militari, ...