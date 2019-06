Dario Massara su James e Lozano | “Potrebbero anche arrivare entrambi”

forzazzurri

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto finale perRodriguez, ma non è il colombiano l’unico obiettivo per l’attacco azzurro., esperto di mercato Sky, ha dichiarato ai microfoni della stessa emittente: “potrebbe essere momentaneamente accantonato perché ci sarebbero troppi attaccanti in rosa. Il Napoli potrebbe prendere tempo. Chissà chel’arrivo dipossa far abbassare le pretese del PSV, ma il Napoli vuole acquistarlo. Potrebberoentrambi”. Ti potrebbero interessare: Mario Rui e Elseid Hysaj in procinto di lasciare Napoli Sky Sport: “Napoli e Roma ancora niente accordo per Manolas ma resta la speranza” Mercato Napoli, gli azzurri valutano il doppio colpo, la situazione L'articolosu: “Potrebberoentrambi” proviene da ...