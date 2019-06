Conduce il Tg2 con il crocifisso al collo | polemiche su Marina Nalesso

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Recentemente sta facendo alquanto discutere un'episodio che riguarda la conduttrice del TG2. Andando maggiormente nei dettagli e stando a quanto riporta un articolo pubblicato sul sito web del Fatto Quotidiano, l'annunciatrice ha condotto il telegiornale con unal. Tale gesto ha causato e sta causando diversenel mondo della televisione e della politica nonché del giornalismo, specialmente per via delle critiche di Michele Serra. Difatti, lo stesso giornalista della 'Repubblica' ha sostenuto che tali episodi si potrebbero evitare prendendo come punto di riferimento la Francia. Ledell'anno scorso sullaAnche nel 2018 la conduttrice fece discutere per via dello stesso episodio, ovverosia il suo aver scelto di indossare un rosario al. Per essere più precisi, al tempo tale fatto si verificò quando laera conduttrice ...

