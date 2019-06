Classifica valori sar a giugno 2019 | ecco gli smartphone più pericolosi

termometropolitico

(Di venerdì 21 giugno 2019)sar aglipiùChi è intenzionato ad acquistare un nuovonon lo fa certo a occhi chiusi. Le scelte degli utenti ricadono infatti su diversi fattori: la scheda tecnica nel suo complesso (display, processore, fotocamera, etc.), il prezzo ovviamente, in base al budget personale. Ultimamente, poi, c’è un altro elemento chiave a cui gli utenti fanno attenzione: laSAR, laddove SAR è acronimo di Specific Absorption Rate, ovvero “tasso di assorbimento specifico”.importantissimi soprattutto per la nostra salute e per identificare quali sono glipiù e meno(qui l’ultimapubblicata ad aprile).SAR: cosa sono ISAR sono due, uno relativo al corpo e l’altro relativo alla testa. Grazie alle classifiche stilate da Statista, che a sua volta fa ...

ary_anna : RT @SereDomenici: Quelli che abbandonano i propri animali, sono soggetti inaffidabili e inqualificabili, non ci sono scusanti. Non sono in… - gugliwilly : RT @SereDomenici: Quelli che abbandonano i propri animali, sono soggetti inaffidabili e inqualificabili, non ci sono scusanti. Non sono in… - SereDomenici : Quelli che abbandonano i propri animali, sono soggetti inaffidabili e inqualificabili, non ci sono scusanti. Non so… -