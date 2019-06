Caso Desirée | chiuse le indagini | sette persone a rischio processo

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Giorgia Baroncini I pm di Roma hanno chiuso l'inchiesta sulla morte della 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita in uno stabile abbandonato nel quartiere di San Lorenzo I pm di Roma hanno chiuso l'inchiesta sulla morte diMariottini, la 16enne originaria di Cisterna di Latina trovata senza vita all'alba del 19 ottobre scorso in uno stabile abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. Ora inrischiano il. Tra loro figurano i primi fermati, Alinno Chima, Mamadou Gara, detto Paco, il ghanese Yusef Salia e il 43enne senegalese Brian Minthe: tutti e quattro sono accusati di concorso in omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo, cessione e somministrazione di droga a minore. Gara è accusato anche di cessione di droga alla 16enne e il favoreggiamento della prostituzione minorile per fatti precedenti alla morte della giovane ...

