Video | testo e traduzione di Frankenstein degli Editors | la band esplora il grottesco

Il Video dello spot Fonzies con Shade e La Hit Dell’Estate (testo) : Lo spot Fonzies con Shade e La Hit Dell'Estate è disponibile sul web e in rotazione televisiva. Con il nuovo singolo, disponibile da martedì 18 giugno, Shade è nella colonna sonora del nuovo spot degli snack al formaggio Fonzies ma anche lui stesso è tra i protagonisti dello spot pubblicitario. Dopo i successi di Bene Ma Non Benissimo Dell’Estate 2017 e Amore A Prima Insta del 2018, l'estate 2019 vede Shade protagonista con La Hit ...

Video e testo di Dark Ballett di Madonna - nuovo singolo ispirato a Giovanna D’Arco dopo le rivelazioni su Harvey Weinstein : A una manciata di giorni dalla pubblicazione di Madame X, arriva Dark Ballett di Madonna. Il nuovo singolo, con Video ufficiale, è rilasciato dopo una serie di anteprime nelle quali si conta anche Medellin con Maluma. Come dichiarato dalla regina del pop, il brano si ispira alla figura di Giovanna D'Arco, che è anche protagonista della clip ufficiale diretta da Emmanuel Adjei con il volto di Mykki Blanco. Racconta Madonna: "Ha ...

Video - testo e traduzione di Woman dei Mumford & Sons - le nozze tra il folk e la danza contemporanea : Woman dei Mumford & Sons è il nuovo singolo estratto dall'album "Delta" (2018), un'opera che si distingue dalla precedente prova in studio della band di Marcus Mumford per il ritorno agli strumenti e alle attitudini folk. Il disco precedente, "Wilder mind" (2015), era più elettrico e per questo il nuovo lavoro ha ricevuto diverse critiche per questo cambio di stile. Woman dei Mumford & Sons è un brano atmosferico e ben allineato ...

I giorni migliori di Marco Carta dopo il furto di t-shirt - ridicola trovata promozionale per il nuovo singolo (testo e Video) : I giorni migliori di Marco Carta sono proprio questi, quelli che fanno seguito al furto di t-shirt a La Rinascente che, caso strano, ha riportato il cantante sardo sulle pagine dei giornali e dei siti web con tanto di lanci dell'agenzia di stampa Ansa proprio nel periodo ideale. I principali quotidiani e periodici trattano il caso del furto di t-shirt che coinvolge Fabiana Muscas, l'infermiera di Cagliari di 53 anni che sarebbe la reale ...

Video - testo e traduzione di Rescue Me degli OneRepublic - riflessioni pop sulla reciprocità : Rescue Me degli OneRepublic è il quinto singolo estratto dall'album "1r5" di cui il frontman Ryan Tedder ha annunciato l'uscita nel 2020. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 7 giugno e suggella il ritorno della band di Colorado Springs tre anni dopo "Oh My My" (2016). Ryan fraseggia su un arpeggio che si apre sul ritornello, grazie alle sillabe ridotte e all'apporto degli archi. Dalla seconda strofa il beat carica il taglio del brano ...

Miriam Ayaba - Amazzonia : testo e Video : Miriam Ayaba, il video e il testo di “Amazzonia” il nuovo singolo della cantante di team Elettra di The Voice 2019. testo e video.Nel corso della finale di The Voice of Italy, andata in onda su Rai 2 il 4 giugno 2019, è stato presentata la versione rielaborata dell’inedito di Miriam Ayaba, la giovane cantante in forze al team Elettra.Carmen, nel corso del talent show condotto da Simona Ventura e con Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, ...

Carmen - Verso il Mare : testo e Video : Carmen, il video e il testo di “Verso il Mare” il nuovo singolo della cantante di team Gigi di The Voice 2019. testo e video.Nel corso della finale di The Voice of Italy, andata in onda su Rai 2 il 4 giugno 2019, è stato presentato l’inedito di Carmen, la giovane cantante in forze al team Gigi.Carmen, nel corso del talent show condotto da Simona Ventura e con Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Guè Pequeno nelle vesti di coach, ...

Tommaso Paradiso firma Come i pesci - gli elefanti e le tigri del Coro dell’Antoniano - un brano contro le paure (Video e testo) : Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti ha firmato, insieme a Takagi & Ketra, il brano Come i pesci, gli elefanti e le tigri del Coro dell'Antoniano di Bologna. Il cantante romano collabora nuovamente con il duo dopo Da sola/In the night e La luna e la gatta e, dopo aver dato notizia sulle sue intenzioni di girare un film romantico, ritorna Come autore per firmare un brano scritto per i bambini dell'Antoniano nel ...

La carica di generosità emotiva in Ti verso il cuore di Elya Zambolin - nuovo singolo in radio (Video e testo) : Ti verso il cuore di Elya Zambolin è un invito a non risparmiare emozioni. È con questo brano che l'artista veneto è voluto tornare in radio, a cominciare dal 31 maggio, presentando un nuovo estratto dal disco che porta il suo nome, Elya. Queste le parole con le quali Zambolin ha voluto presentare il nuovo singolo, che ha già un suo video ufficiale. "Il caos notturno, i neon, i locali, la puzza di fumo, la città e i suoi ritmi, nasce in ...

Testo e Video di Never Really Over di Katy Perry - nel nuovo singolo amore e ossessione in un clima tropicale : La popstar californiana sembra essere tornata all'era discografica di Teenage Dream col nuovo singolo rilasciato il 31 maggio: Never Really Over di Katy Perry è un brano pop che racconta l'ossessione per un amore rispetto al quale sembra impossibile andare avanti, ma l'atmosfera è tutt'altro che drammatica, decisamente soft e quasi tropicale, perfettamente calzante al periodo estivo. La traccia è stata prodotta da DJ Zedd, con cui la Perry ...

Il passato e il presente nella poetica Tucson Train di Bruce Springsteen (Video - testo e traduzione) : Quando parliamo del Boss dobbiamo dimenticare i cliché, perché in Tucson Train di Bruce Springsteen ritroviamo l'uomo ispirato, il saggio paroliere e musicante che aveva incantato Broadway a più riprese ponendo l'uomo di fronte all'artista. Da 40 anni Bruce ci ha raccontato la sua America tanto odiata e tanto amata, aveva sbeffeggiato l'illusione del campanilismo con Born In The USA e aveva mostrato la sua anima più malinconica in Streets Of ...

L’amore contraddittorio e immaturo secondo Easier dei 5SOS (Video - testo e traduzione) : Easier dei 5SOS - acronimo di "5 Seconds Of Summer" - arriva come prima anticipazione del nuovo album, seguito ideale di "Youngblood" (2018) e che vedremo nel 2020. Austrialiani di Sydney, i 5SOS scelgono ancora l'elettronica dopo aver imitato il punk all'inizio della carriera e ci presentano un singolo claustrofobico e ossessivo, accompagnato da un video in cui ci immergiamo nell'acqua, ci perdiamo dentro una caverna e camminiamo tra pareti in ...

Alberto Urso - Accanto a Te : testo e Video del singolo del vincitore di Amici 2019 : Alberto Urso, il video di “Accanto a Te” il nuovo singolo del vincitore di Amici 2019. testo e video.Presentato ieri su Canale 5, dove hanno anche sbagliato il come del cantante, è disponibile da oggi su youtube il video e il canale dedicato a Alberto Urso, il vincitore dell’ultima edizione di Amici, che si è conclusa proprio sabato scorso.Il titolo del brano è “Accanto a te” ed è tratto dall’album ...

Video - testo e traduzione di Ausländer dei Rammstein - una fucilata contro il turismo sessuale : Ausländer dei Rammstein è il terzo singolo estratto dal nuovo album, l'attesissimo nuovo disco pubblicato il 17 maggio a 10 anni di distanza da "Liebe ist für alle da" (2009). 11 tracce che hanno soddisfatto le aspettative, se consideriamo le anticipazioni di Deutschland e Radio e se prendiamo come modello i dischi che hanno consacrato la tanz metal band tedesca al successo mondiale. Negli anni la squadra di Till Lindemann ha tracciato le ...