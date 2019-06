Ragazzo di 20 anni trovato morto con un colpo d' arma da fuoco alla tempia

Porto Cesareo - Ragazzo di 20 anni trovato senza vita in un maneggio : forse suicidio : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Porto Cesareo, nota località della costa ionica leccese, dove in un maneggio che si trova nei pressi della strada che conduce a Torre Lapillo, non lontano dal camping di Torre Castiglione, è stato trovato il corpo senza vita di un giovanissimo ragazzo di 20 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale, potrebbe trattarsi di un suicidio. Il ragazzo presentava un colpo d'arma da fuoco alla ...

Lotta tra la vita e la morte! Ragazzo di 15 anni pugnalato venti volte nel cuore della notte : Lotta tra la vita e la morte lo studente di soli 15 anni che è stato accoltellati oltre venti volte nel cuore della notte a Luton, nel Regno Unito. L'adolescente è stato trasportato in ospedale grazie a un'ambulanza tempestivamente arrivata sul posto e le sue condizioni secondo i medici sarebbero disperate. Come riportano tutti i giornali britannici il Ragazzo è stato pugnalato a Preston Gardens, ed ora è ricoverato in ospedale con ...

Modica - scontro nella notte tra uno scooter e una Bmw : muore un Ragazzo di 15 anni : Un quindicenne di Modica ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto venerdì sera in pieno centro storico nella città barocca iblea. Il ragazzo era alla guida di uno scooter quando si è scontrato con una Bmw. L'impatto violento non ha lasciato scampo all’adolescente che è morto sul colpo.

Scopre che un Ragazzo di 18 anni vive di nascosto in casa sua per entrare di notte nella stanza della figlia 14enne : Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per aver vissuto di nascosto nella mansarda della casa di una famiglia del Tennessee, Stati Uniti. Matthew Christopher Casto, 18 anni, si nascondeva in attesa che i genitori dormissero così da raggiungere indisturbato la camera della loro figlia 14enne. Secondo quanto riportato dal Sun, il ragazzo aveva il divieto di avvicinarsi alla ragazzina dal 29 maggio, giorno in cui lei era scappata di casa per ...

La stele per Alba Chiara Baroni - la ragazza uccisa due anni fa a Tenno dal Ragazzo che aveva lasciato - è stata danneggiata : La stele in ricordo di Alba Chiara Baroni, una ragazza uccisa due anni fa dal ragazzo che aveva lasciato, è stata danneggiata. La stele era stata posta lo scorso novembre a Tenno, in provincia di Trento, nella giornata internazionale per

Roma - Ragazzo di 17 anni muore mentre fa il bagno a Torvaianica : Tragedia a Torvaianica, sul litorale Romano, dove un ragazzo di 17 anni, - ne avrebbe compiuti 18 il prossimo luglio - è morto dopo essersi tuffato in mare. È accaduto oggi...

Vibo Valentia - Ragazzo di 27 anni muore dopo essere stato dimesso dall'ospedale : Una drammatica notizia ci giunge dalla Calabria, dove un ragazzo di soli 27 anni, ha perso tragicamente la vita dopo essere stato ricoverato in ospedale e poi dimesso dopo poche ore dal suo ricovero. Il ragazzo avrebbe perso la vita a causa di problemi respiratori. Sul questo presunto caso di malasanità stanno indagando gli inquirenti che avrebbero già scritto sul registro degli indagati due persone, esattamente due medici che si trovavano in ...

Si tuffa nel lago di Como per festeggiare la fine della scuola - muore un Ragazzo di 15 anni : E’ morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il 15enne che intorno alle 12.30 si era tuffato nel lago di Como dal pontile di villa Geno e non era più riemerso. Il ragazzino, nato in Ghana, ma residente a Gironico, frequentava l’istituto alberghiero Cps di Monte Olimpino. ...

Ragazzo di 15 anni morto dopo un tuffo nel lago per festeggiare la fine della scuola : Un Ragazzo di 15 anni che, poco dopo mezzogiorno, si era tuffato nelle acque del lago a Como per festeggiare la fine della scuola con un gruppo di compagni è morto in ospedale dove era...

Como - un Ragazzo di 15 anni è morto dopo un tuffo nel lago per festeggiare la fine della scuola : Un ragazzo di 15 anni che, poco dopo mezzogiorno, si era tuffato nelle acque del lago a Como per festeggiare la fine della scuola con un gruppo di compagni è morto in ospedale dove era...

Marghera - 20enne violentata nel giardino della discoteca : fermato un Ragazzo di 14 anni : È stato fermato un ragazzo di 14 anni con precedenti per una presunta violenza sessuale di cui sarebbe stata vittima una 20enne nel giardino della discoteca "Molocinque" di Marghera (Venezia). Dopo circa un mese, l'aggressore è stato individuato, fermato e trasferito nel carcere minorile di Treviso dove sarà interrogato nelle prossime ore.Continua a leggere

Ragazzo di 16 anni muore dopo aver giocato per sei ore a PUBG : Furkhan Qureshi, un Ragazzo di 16 anni, ha avuto un arresto cardiaco ed è deceduto dopo una lunga sessione di gioco a Playerunkown's Battlegrounds (PUBG), il battle royale concorrente di Fortnite. È accaduto cinque giorni fa a Madhya Pradesh, India. Stando al referto medico, il giovane non ha retto lo shock dovuto alla sconfitta in una partita online con un suo amico: "Furkhan ha cominciato a giocare subito dopo pranzo e ha continuato per più di ...

Lodi - Ragazzo di vent'anni trovato morto vicino ai binari : «Non è stato investito» : Tragedia nel Lodigiano dove un ragazzo di vent'anni è stato trovato morto all'altezza di cascina Garibolda - nel comune di Tavazzano con Villavesco - a ridosso dei binari della linea...

Usa - Ragazzo di 12 anni incatenato alla vasca da bagno e lasciato morire di fame : Quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Indianapolis, è una storia davvero raccapricciante. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, in particolare il quotidiano britannico, Mirror, un ragazzino di soli 12 anni, Eduardo Posso, sarebbe stato lasciato morire di fame da suo padre, Luis Posso e dalla sua compagna, Dyana Marina Flores. Pare che il giovane fosse stato incatenato alla vasca da bagno dell'abitazione dove viveva la ...