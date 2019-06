Phoenix Point | un video gameplay mostra in azione il successore spirituale di XCOM

eurogamer

(Di giovedì 20 giugno 2019)è il nuovo gioco strategico di Julian Gollop considerato ildiin arrivo su PC a settembre, in ritardo di qualche mese rispetto alla data programmata per giugno.contrappone l'umanità contro gli orrori alieni e il suo mix di combattimento a squadre a turni e costruzione di basi è stato descritto come "una continued evoluzione" delle idee viste nel classico titolo strategico di Gollop del 1994,.Ora, grazie a IGN, possiamo vedere inil titolo in unchele differenze con. Leggi altro...

