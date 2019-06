Non è la D’Urso Morgan è contro con tutti

musicaetesti.myblog

(Di giovedì 20 giugno 2019)a “Live non è la” più di che aprlare dello sfratto sembra solo voler infangare la sua ex compagna Asia Argento lanciandole accuse pesantissime: «Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza». Poi lo scon Signoretti. Nonostante la pace fatta con Jessica Mazzoli, riabbracciando così la figlioletta Lara,non riesce a tacere su Asia Argento, “causa principale” del suo sfratto. A Live non è la D’Urso, più agitato e urlante del solito, oltre ai consueti sproloqui ha accusato pesantemente la sua ex. Rispondendo ad una domanda di Platinette che gli chiedeva di confermare quanto detto la settimana scorsa non solo conferma affonda proprio il colpo: «Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza, non solo a me, penso a un’intera squadra di calcio. Mi ha illuso per nove anni, ha sempre detto che ero il suo punto di riferimento e ...

davidemaggio : Ascolti TV di ieri, mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l'Under 21 (27.3%), Non è la D'Urso 18.3% (2,6 mln) - IlContiAndrea : Il monologo durissimo, i toni gravi, la voce rotta nei punti cruciali, la verità (i soldi richiesti e non concessi)… - ilariazusso : Vladimir Luxuria a Non è la D'Urso: 'Mark Caltagirone è l'uomo che avrebbe voluto essere Pamela Perricciolo' - Il F… -