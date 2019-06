Live Non è la d’Urso ascolti | Barbara d’Urso chiude col botto

lanostratv

(Di giovedì 20 giugno 2019)d’UrsoNon è la d’Ursoal 18% di share È andata in onda ieri sera la quattordicesima e ultima puntata diNon è la d’Urso. Il programma di Canale5 condotto dad’Urso ha totalizzato 2.620.000 telespettatori e il 18.30% di share. La d’Urso, dunque, si è difesa benissimo contro la partita dell’Italia registrando ancora una volta ottimi. Il programma che sarebbe dovuto andare in onda per altre due puntate (e quindi fino ai primi di luglio) è finito ieri per stessa ammissione della d’Urso che, con un monologo di ringraziamento iniziale, ha spiegato che è stata lei stessa a dire no all’azienda che le aveva chiesto appunto altre due puntate. L’esperimento – a costo zero – partito più di tre mesi fa, comunque, ha superato ogni rosea aspettativa arrivando anche al 20% e ...

