Finale Scudetto – McGee mostruoso in Gara-6 | la schiacciata in testa a Watt è da non

Venezia-Dinamo Sassari - Gara-7 Finale Scudetto : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : La serie interminabile della finale scudetto del campionato di Serie A 2018-2019 di basket maschile si concluderà necessariamente sabato 22 giugno con l’attesissimo ultimo appuntamento dell’intera stagione. Dopo una battaglia appassionante e ricca di colpi di scena, Venezia e Sassari si trovano bloccate in perfetta parità sul punteggio di 3-3 e scenderanno in campo per il titolo in una sfida senza possibilità di appello. Con una ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-6 : Sassari batte Venezia 87-77 con un grande Cooley e forza la bella al Taliercio : Per la terza volta nella storia della Serie A ci sarà una gara-7 in Finale Scudetto. E’ la seconda occasione in cui una delle due protagoniste porta il nome del Banco di Sardegna Sassari, che batte per 87-77 l’Umana Reyer Venezia nella sesta partita e riesce dunque a forzare l’approdo alla bella del Taliercio tra quarantott’ore. Fondamentali, sul fronte della Dinamo, i 26 punti con 11/18 dal campo di un immarcabile Jack ...

LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket - Gara-6 Finale Scudetto in DIRETTA : lagunari al primo match point - i sardi puntano al pari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – La cronaca della vittoria di Venezia in gara-5 – Le parole di Pozzecco in conferenza stampa Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sassari-Venezia, sesto atto della Finale Scudetto della Serie A 2018-2018 di basket! La sfida in programma alle 20.45 si annuncia incandescente considerata l’importanza della posta in palio e ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : in Gara-6 Sassari vuole allungare ancora la serie - occasione scudetto per Venezia : La serie delle finali scudetto 2019 è arrivata a uno dei suoi momenti cruciali: stasera alle 20,45 si disputa Gara-6 al PalaSerradimigni di Sassari tra il Banco di Sardegna e l’Umana Reyer Venezia. I lagunari di coach Walter De Raffaele, dopo il successo di martedì al Taliercio di Mestre, sono tornati per la terza volta a condurre la serie, ma stavolta sul 3-2 hanno il loro primo match point: vincendo in casa dei sardi di coach Gianmarco ...

Basket - Finale Scudetto – Sassari - Pozzecco perde la testa : “chi piange vada a fanculo. Spero di perdere anche la prossima” : Gianmarco Pozzecco sbotta dopo la sconfitta di Sassari in Gara-4 delle Finals Scudetto: l’allenatore dei sardi si lamenta per le condizioni di gioco del Taliercio e la conferenza stampa diventa uno show Situazione critica in casa Sassari. Dopo la sconfitta subita in Gara-4, Venezia è adesso 3-1 nelle serie valevole per la Finale Scudetto e può giocarsi il primo match point in Gara-5. La tensione sale e gli animi si scaldano: Benzina ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-5 : Venezia batte Sassari e giovedì giocherà il primo match point : Con un devastante allungo nel Finale dopo una partita equilibratissima la Umana Reyer Venezia ha vinto Gara-5 delle finali Scudetto 2019 battendo il Banco di Sardegna Sassari per 78-65. In questa serie dove l’inerzia si ribalta a ogni partita e spesso anche nel corso della stessa partita stavolta è Venezia a partire alla grande sul 9-3, Sassari si riavvicina fino ad arrivare al -1 sul 13-12 ma poi i lagunari di coach Walter De Raffaele ...

Basket - Finale Scudetto : Venezia domina Gara-5 - la Reyer asfalta Sassari e si porta sul 3-2 : La formazione veneta non lascia scampo a Sassari, superandola con il punteggio di 78-65 davanti al proprio pubblico La Reyer Venezia si porta in vantaggio nella serie di Finale Scudetto, ottenendo il 3-2 al termine di Gara-5. La formazione di casa si impone con il punteggio di 78-65, grazie alla super prestazione di Daye che piazza 20 punti fondamentali nell’economia della gara. La squadra di De Raffaele chiude avanti il primo quarto ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale Scudetto in DIRETTA : 78-65 - la Reyer va sul 3-2 e tra due giorni avrà il match point! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera: l’appuntamento è a tra due giorni per gara-6 a Sassari, che potrebbe mandare la serie a gara-7 oppure concluderla. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e un buon proseguimento di serata! TOP SCORER – VENEZIA: Daye 20; Sassari: Thomas 20 Finisce Gara-5! Venezia torna avanti per 3-2 nella serie e al PalaSerradimigni avrà il primo ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale Scudetto in DIRETTA : 66-61 - a 5' dalla fine è battaglia al Taliercio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tira cadendo indietro Mazzola, la palla balla sui ferri e poi si incastra tra ferro e tabellone STOPPATA CLAMOROSA DI VIDMAR SU COOLEY 73-64 2/2 Daye Liberi per Daye con 2’32” da giocare, Smith gli tocca il braccio mentre tira cadendo indietro Gran difesa di Bramos con quattro falli, tocca il pallone a Smith che poi non riesce più a controllarlo: rimessa Venezia 71-64 AUSTIN DAYE ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale Scudetto in DIRETTA : 60-53 - Reyer avanti dopo tre quarti con 12 di Tonut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-57 Risorse infinite per Venezia, Daye da tre dall’angolo! 60-57 Pierre batte Vidmar e porta ancora a -3 Sassari Quarto fallo anche per Austin Daye, a 8’08” dalla fine. E’ il terzo di squadra nel quarto per Venezia. Tutti i giocatori approfittano di un fallo di Vidmar per asciugarsi il sudore, visto il caldo Fallo di Bramos che evita una schiacciata poderosa di ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale Scudetto in DIRETTA : 38-34 - Reyer avanti all’intervallo nonostante i problemi di falli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – VENEZIA: Tonut e Haynes 8; Sassari: Thomas 15 Penetra Smith senza segnare, prova a correggere Pierre senza esito, finisce il secondo quarto con Venezia avanti di 4 punti, ma con evidenti problemi di falli e apprensione per le condizioni della spalla sinistra di Daye 38-34 TONUT! Gran bella penetrazione del figlio di Alberto Ultimo minuto del secondo quarto, Sassari spreca ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale Scudetto in DIRETTA : 21-14 - Reyer avanti con difesa e Haynes dopo un quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – VENEZIA: Haynes 7; Sassari: Thomas 10 Spissu perde palla nel tentativo di spezzare il raddoppio difensivo veneziano, prova a scappar via Tonut che però si trova davanti Magro; finisce il primo quarto con Venezia avanti di 7 punti 21-14 CHE SPETTACOLO WATT! Splendida palla per Daye 19-14 1/2 Spissu Stoppata di Watt su Spissu, ma non vale perché De Nicolao, prima ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale Scudetto in DIRETTA : inizia la quinta partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Apre le marcature Marquez Haynes Primo minuto senza canestri Alzata la palla a due! Primo possesso Venezia 20:46 Novità dunque per Venezia nel quintetto base, con Vidmar al posto di Watt 20:44 QUINTETTI BASE – VENEZIA: Stone Haynes Bramos Mazzola Vidmar; Sassari: Smith McGee Thomas Pierre Cooley 20:40 In corso la presentazione delle squadre, seguita dall’inno nazionale. ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-5 Finale Scudetto in DIRETTA : si riparte dal 2-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-5 – Gara-1 – Gara-2 – Gara-3 – Gara-4 Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-5 della Finale scudetto tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari. Si torna a giocare al Taliercio, dopo la coppia di partite disputate in Sardegna. Si ricomincia dalla parità assoluta, dal 2-2 in una serie che già due volte ha visto una delle due ...