Ex Ilva di Taranto | Oms valuterà impatto sanitario Emiliano | La fabbrica continua

Ex Ilva - Arcelor : "Con il dl Crescita impossibile gestire Taranto" : L'allarme lanciato dall'ex Ilva arriva a pochi giorni da un incontro con i sindacati che ha portato al ricorso in via temporanea alla cassa integrazione per 1.400 dipendenti

Taranto - operaio dell'ex Ilva muore di tumore. L'amico su Facebook : "Fabbrica incompatibile con la vita" : La vittima aveva 48 anni e da due combatteva contro un tumore ai polmoni. Il ricordo del sindacalista della Flmu Cub, Stefano Sibilla: "E' un altro omicidio di Stato"

Ex Ilva - i genitori di Taranto occupano la scuola vicino al Siderurgico : "I nostri figli in pericolo" : A scatenare la furia di alcune famiglie sono stati i nuovi dati rilevati dall'Arpa Puglia: nella parte più prossima all'edificio scolastico sono stati trovati diossine e pcb oltre quattro volte il limite consentito

Area dell’ex Ilva : nuovi dati mostrano a Taranto mortalità e malformazioni in eccesso : (Foto: Konstantin Maslak/Getty Images) A Taranto, e precisamente nei comuni di Taranto e Statte, Area dell’impianto siderurgico ex Ilva, la mortalità generale risulta in eccesso e su un totale di poco meno di 26mila bambini nati tra 2002 al 2015, ben 600 soffrono di una malformazione congenita, vale a dire il 9% in più dell’atteso. Sono questi alcuni degli allarmanti dati appena emersi dal quinto rapporto Sentieri, lo studio ...

Ex Ilva - "eccesso mortalità a Taranto" : 16.22 Nel Sin (Sito Interesse Nazionale) di Taranto "la mortalità generale e quella relativa ai grandi gruppi è,in entrambi i generi,in eccesso. Nella popolazione residente risulta in eccesso la mortalità per il tumore del polmone,mesotelioma della pleura, per le malattie dell'apparato respiratorio,specialmente per quelle respiratorie acute tra gli uomini, quelle croniche tra le donne". Così il V rapporto dello studio epidemiologico Sentieri, ...

Ilva di Taranto - i dati sull’inquinamento : “Mortalità in eccesso e sempre più bimbi malformati” : I dati dello studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento promosso e finanziato dallo stesso Ministero della Salute. "La mortalità generale e quella relativa ai grandi gruppi è, in entrambi i generi, in eccesso" spiga lo studio evidenziando anche un eccesso del 9% rispetto alla media regionale dei nati con malformazione.Continua a leggere

Ex Ilva - a Taranto mortalità in eccesso : nello studio Sentieri aumento per malattie legate all'inquinamento : L'incidenza in particolare per i casi di per il tumore del polmone, mesotelioma della pleura e per le malattie dell'apparato respiratorio. Il rapporto assume significato nella 'guerra di dati' su malattie e mortalità

Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia cassa integrazione per 1400 lavoratori a Taranto : La nuova proprietà del polo siderurgico, ArcelorMittal, ha annunciato di aver deciso di chiedere la cassa integrazione per 1.400 dipendenti dello stabilimento di Taranto a causa di un crisi di mercato. I sindacati insorgono: "Non si era mai verificato prima che a pochi mesi dall’acquisizione un’azienda facesse ricorso alla cassa integrazione"

ArcelorMittal già ricorre alla cassa integrazione per l'Ilva di Taranto : "Misura temporanea - c'è crisi" : ArcelorMittal Italia annuncia che, a causa della grave crisi di mercato, “si trova oggi nella necessità di ricorrere temporaneamente alla cassa integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo). Il provvedimento interesserà lo stabilimento di Taranto per un numero massimo al giorno di circa 1.400 dipendenti per 13 settimane. L’azienda ha già contattato le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di ...

Ex Ilva - ArcelorMittal mette 1.400 operai dell’acciaieria di Taranto in cassa integrazione per oltre 4 mesi : Cala la richiesta del mercato, cala il numero di operai. ArcelorMittal ha deciso di spedire 1.400 dipendenti dello stabilimento di Taranto in cassa integrazione per 13 settimane. A nemmeno un anno dalla firma dell’intesa sindacale davanti al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, i nuovi padroni dell’ex Ilva tornano sui loro passi. La causa – spiega l’azienda – è dovuta alle “critiche ...

Ex Ilva - Bonelli (Verdi) : “600 bambini nati con malformazioni a Taranto - ma governo rinvia presentazione dello studio” : “Il governo nazionale ha deciso di non presentare nel mese di maggio scorso l’indagine epidemiologica” su Taranto “rinviandola al mese di luglio ovvero dopo le elezioni europee”. Perché? Secondo il coordinatore dei Verdi, Angelo Bonelli, perché all’interno dello studio, con dati aggiornati al 2018, ce n’è uno importante, emerso negli scorsi giorni: “La notizia che non fa notizia: 600 bambini nati con ...

Ex Ilva - il ministro dell’Ambiente dispone il riesame dell’Autorizzazione ambientale : accolta la richiesta del sindaco di Taranto : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha disposto il riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale dell’ex Ilva di Taranto per “introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie”. Nel corso dell’audizione in commissione Ambiente alla Camera sullo stabilimento siderurgico oggi gestito da Arcelor Mittal, l’ex generale dei carabinieri ha spiegato che il 27 maggio scorso è stato firmato il decreto che accoglie la richiesta ...

Ex Ilva - ministro Costa apre riesame dell'impatto ambientale su Taranto : "Un dovere verso la città" : L'apertura del riesame dell'Aia era stata chiesta dal sindaco di Taranto in "un'istanza del 21 maggio" per ragioni sanitarie sulla base degli "esiti del rapporto di valutazione del danno sanitario elaborati da Arpa Puglia e Asl

Elezioni Europee 2019 - a Taranto il M5s resta primo partito (27 - 8%) : nella città dell’ex Ilva perde consensi ma non crolla : Il Movimento 5 stelle resta il primo partito a Taranto. nella città dell’ex Ilva, il “tradimento” del Governo sulla chiusura delle fonti inquinanti genera una perdita di consenso rispetto alle Elezioni politiche del 2018, ma non il crollo che in tanti immaginavano. Alle Europee nel capoluogo ionico il M5s raccoglie 17845 voti che valgono il 27,77%. Il confronto rispetto a cinque anni fa è positivo: solo tre preferenze in meno. Diverso, invece, è ...