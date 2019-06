Disaster Report 4 | Summer Memories arriva su PS4 | PC e Nintendo Switch nel 2020

gamerbrain

(Di giovedì 20 giugno 2019) NIS America è felice di annunciare che4:arriverà su PlayStation 4,e PC nel! Nell’ombra di un enorme terremoto, il mondo che conosci non sarà più come prima. Dovrai sfidare una città a pezzi in cui le tue scelte determineranno la sopravvivenza dei cittadini. Una calmo giorno d’estate si trasforma in una catastrofe quando un violento terremoto colpisce la tua città, gettando nel caos edifici e persone. Per sopravvivere, dovrai navigare in luoghi familiari in circostanze non familiari. I sopravvissuti che incontrerai e le decisioni cruciali che prenderai influenzeranno il corso della tua esperienza e alla fine determineranno come finirà il tuo viaggio. Caratteristiche chiave: Fermati! Pensa! Agisci! – Valuta ogni situazione pericolosa e prendi decisioni che ...

Gekigemu : è ufficiale: Disaster Report 4 sarà tradotto e pubblicato anche in occidente, su PS4, Nintendo Switch e PC. Non se… - AkibaGamers : NIS America annuncia l’arrivo di Disaster Report 4: Summer Memories in Europa e Nord America nei primi mesi del 202… -