Calcio | Europei Under21 2019 | Danimarca-Austria 3-1 Baumgartner sbaglia un rigore

Calcio - Europei under 21 2019 : in campo il Girone B. Spazio a Danimarca-Austria e Germania-Serbia : Seconda giornata che, come abbiamo visto ieri con il raggruppamento A, quello nel quale è impegnata l’Italia, può risultare già decisiva per quanto riguarda gli Europei under 21 di Calcio. Scendono in campo oggi, ai soliti orari (18.30 e 21.00), le compagini che formano il Girone B. Andiamo a scoprire ciò che ci aspetta e quali verdetti saranno emessi. La Germania è la detentrice del titolo e una delle grandi favorite alla vittoria finale. ...

Calcio - Europei Under21 oggi : orari delle partite - canali tv e streaming. Il programma di giovedì 20 giugno : Due le gare odierne in programma per quanto concerne gli Europei Under 21 di Calcio, che vedranno in campo il Girone B, dopo le prime due partite della prima tornata. Nella prima sfida, alle ore 18.30, la Danimarca e l’Austria, si affronteranno in una gara che per entrambe sarà di capitale importanza. I mittelEuropei, alla loro prima partecipazione, vogliono dare continuità dopo la sorprendete vittoria all’esordio contro la quotata ...

Europei Under 21 - Di Biagio : “Abbiamo creato tanto ma non abbiamo pareggiato - il Calcio è questo. Qualificazione complicata” : Serata amara per l’Italia che è stata sconfitta dalla Polonia per 1-0 agli Europei Under 21 di calcio 2019, la nostra Nazionale ha dominato la partita ma si è dovuta arrendere al fortunoso gol di Bielik. Gli azzurrini hanno costruito tantissimo ma si sono divorati diverse occasioni e sono stati severamente puniti davanti al folto pubblico dello Stadio Dall’Ara di Bologna: un ko pesantissimo che complica terribilmente la rincorsa ...

Europei Under 21 Calcio 2019 : l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le possibili combinazioni : L’Italia è con le spalle al muro agli Europei Under 21 di calcio 2019, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Polonia per 1-0 e ora la strada verso le semifinali della rassegna continentale si è complicata terribilmente. I ragazzi di Gigi Di Biagio devono assolutamente battere il Belgio nell’ultima partita in programma sabato 22 giugno (ore 21.00) e poi devono sperare in un risultato favorevole dall’incontro tra Spagna e ...

Europei Under 21 Calcio 2019 : Italia-Polonia 0-1 - porta stregata per gli azzurri. Le semifinali sono lontane : Brutta battuta d’arresto per l’Italia agli Europei Under 21 di calcio, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Polonia per 1-0: sconfitta pesante allo Stadio Dall’Ara di Bologna, i ragazzi del CT Gigi Di Biagio hanno dominato l’incontro ma si sono dovuti arrendere al cospetto dei biancorossi che sono stati più cinici nell’unica occasione da gol che hanno avuto mentre la nostra Nazionale è stata troppo imprecisa sotto ...

Europei Under 21 Calcio 2019 - Spagna-Belgio 2-1 : le Furie Rosse vincono allo scadere e inseguono le semifinali : La Spagna ha sconfitto il Belgio per 2-1 nel match valido per gli Europei Under 21 di calcio 2019, le Furie Rosse si sono imposte proprio allo scadere a Reggio Emilia e rimangono in corsa per la qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. Gli iberici, sconfitti all’esordio dall’Italia, erano obbligati a vincere per tenere vive le speranze di proseguire la propria avventura nel torneo e sono riusciti a festeggiare ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia vuole chiudere i giochi del girone A - Belgio-Spagna da dentro-fuori : Gli Europei Under21 di Calcio proseguono a grande velocità. E’ il tempo della seconda giornata di incontri del gruppo A, quello dell’Italia per intenderci. Gli azzurrini, reduci dal perentorio successo 3-1 contro la Spagna, hanno voglia di riconfermarsi contro la Polonia (ore 21.00), in vetta al raggruppamento con il Bel Paese, vista la vittoria a sorpresa contro il Belgio (3-2). Gli uomini di Gigi Di Biagio a Bologna vanno, quindi, ...

Calcio - Europei Under21 oggi : orari delle partite - canali tv e streaming. Il programma di mercoledì 19 giugno : Seconda giornata del gruppo A che andrà in scena quest’oggi per gli Europei Under21 2019 di Calcio. Sarà il girone dell’Italia che oggi sarà protagonista. Gli azzurrini, dopo la vittoria contro la Spagna, vogliono concedere il bis contro la Polonia alle ore 21.00 per staccare il biglietto per le semifinali. Polacchi che, dopo aver sconfitto a sorpresa il Belgio, non vogliono di certo fermarsi. Alle 18.30 il match tra Spagna e Belgio ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Inghilterra-Francia 1-2. I transalpini sbagliano due rigori ma vincono in rimonta in pieno recupero : Pazza partita tra Inghilterra e Francia agli Europei Under 21 di Calcio: i transalpini si impongono per 2-1 segnando due reti tra il 90′ ed il 95′ dopo aver fallito due calci di rigore, essere passati in svantaggio ma aver giocato l’ultimo spezzone di gara in 11 contro 10. Non basta infatti agli inglesi la magia di Foden, cancellata dal momentaneo pari di Ikone e dal decisivo autogol di Wan-Bissaka. Nel primo tempo accade poco ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. La Francia ribalta l’Inghilterra in pieno recupero : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

Calcio - Europei Under21 : Romania-Croazia 4-1 - poker rumeno nella prima sfida del gruppo C : Termina 4-1 il match al San Marino Stadium tra Romania e Croazia, valido per il gruppo C degli Europei Under21. La compagine rumena ha dominato la scena imponendosi nettamente grazie alle reti di Puscas all’11, di Hagi al 14′, di Baluta al 66′ e di Petre al 90′. Al 18′ aveva accorciato le distanze la formazione croata con Vlasic che, dopo questo ko, vede davvero ridotte al lumicino le speranze di qualificazione alle ...

Calcio - Europei Under 21 2019. Gigi Di Biagio : “Sembra di rivivere Italia ’90 - con la Polonia un ottavo di finale” : Dopo aver rotto il ghiaccio con la brillante vittoria per 3-1 contro la Spagna, per la Nazionale Italiana Under 21 si avvicina l’appuntamento con la seconda e potenzialmente decisiva sfida della fase a gironi del Campionato Europeo casalingo di categoria. Gli azzurrini si apprestano ad affrontare la Polonia domani sera alle ore 21.00 sempre allo stadio Dall’Ara di Bologna, che per l’occasione dovrebbe raggiungere il tutto ...